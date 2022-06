$!Reporta Bomberos Guasave aumento en quema de soca de maíz

GUASAVE. _ Con el inicio de las trillas del maíz regresó el problema de la quema de soca que se da año con año en este municipio y el cual a pesar de los reiterados llamadas a no recurrir en esta práctica, no solo no baja, sino que aumenta, lamentó Jorge Morales López.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Guasave expuso que estos meses les genera un enorme desgaste tanto físico a los elementos de Bomberos como a las finanzas de la institución de auxilio, porque los gastos operativos se incrementan con estos servicios.

“Estamos ya en lo que consideramos la etapa final del proceso de trillas y sí hemos tenido un repunte considerable desde el día primero de mayo hasta esta fecha. Cerramos mayo con 32 casos de soca de maíz, 8 de ellos de maíces en pie y ahorita superamos ya los 10 servicios, estamos maneándonos con uno diario, hay días que no hay, pero otro día hay tres, como el caso de hoy que ya tenemos dos con el que me acaban de reportar y sí, esperamos un repunte que pudiera ser superior al del mes pasado”, comentó.