Responsables de embargo camaronero son los dueños de los barcos: Raúl Elenes

SINALOA DE LEYVA._ Que no quieran buscar culpables en Conapesca, porque los principales responsables del embargo al camarón que impuso Estados Unidos por incumplir el programa de protección de tortugas son los propios dueños de los barcos, señaló Raúl Elenes Angulo.

El Senador de la República y quien hasta hace dos meses era Comisionado Nacional de Pesca, comentó que esta sanción se derivó de inspecciones que durante algunos años hicieron autoridades de Estados Unidos en barcos mexicanos, encontrando alrededor de 100 embarcaciones camaroneras que no estaban utilizando correctamente o no tenían excluidores de tortugas.

“Los principales responsables son los dueños de las embarcaciones, hay que dejar claro que quienes están infringiendo las normas son las embarcaciones que son propiedad de alguien, algunas son de armadores, otras son de sociedades cooperativas; en segundo término, los tripulantes de las propias embarcaciones porque saben que es una norma internacional que no pueden evitar ni pueden violentar, no se puede decir que la autoridad es responsable por no inspeccionar, los responsables son los que infringen la ley”, manifestó.

Elenes Angulo comentó que en principio se ha señalado que la autoridad responsable es Conapesca, pero en un deslinde de responsabilidades es una situación que, de entrada, le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y a Profepa.

Sin embargo, explicó que ese tipo de inspecciones se hacen a bordo de las embarcaciones y cuando están haciendo uso de sus equipos de pesca, es decir, no se realizan ni en el muelle ni en las bodegas.

“No hay forma de aceptar señalamientos ni de las organizaciones pesqueras que dicen que la autoridad, te puedo mencionar el caso del presidente de la Canainpesca, Humberto Becerra, cuando algunas de sus embarcaciones son las que fueron señaladas, entonces no se le puede endilgar a la autoridad por infringir la ley, son quienes infringen la ley los principales responsables”, insistió.

El ex titular de Conapesca aseguró que tampoco se trata de un tema que tenga que ver con el recorte presupuestal a programas de inspección o capacitación en esta dependencia, porque todos los tripulantes de estas embarcaciones tienen conocimiento, ya que durante muchos años han utilizado estos excluidores y el que los usen o no es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad de la autoridad.

“Su justificación es que los cierran porque creen que hay fuga de la producción a través de estos dispositivos, se ha demostrado técnicamente que no es así, sin embargo, ellos insisten, con la ambición de traer más producción a tierra, están corriendo ese riesgo y ahí están las consecuencias”, criticó.

Elenes Angulo manifestó que existe el compromiso de los productores de en una nueva revisión que harían iniciando temporada los inspectores de la NOAA, ya tener en funcionamiento de manera perfecta todos sus excluidores, por lo que depende de los productores mismos que cumplan con la ley y en función de que lo hagan es como se va a recuperar la certificación del camarón mexicano como una pesquería sustentable.

Aclaró que esta medida solamente aplica para el camarón proveniente de embarcaciones de arrastre, por lo tanto, no alude a la producción de los ribereños y mucho menos a la producción de camarón de acuacultura, que se puede seguir exportando.

Aseguró que ahorita la exportación es mínima y que la afectación en términos reales no es en las cantidades multimillonarias, que algunas personas han manifestado, porque ya se exportó la producción de toda la temporada pasada y debe haber muy poco en stock.