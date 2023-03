LOS MOCHIS._ Gritando justicia, justicia, justicia para el profesor Juventino, también conocido como “Violeta Navarrete”, familiares, amigos y miembros de la comunidad LGBT salieron a protestar a la calles de la ciudad de Los Mochis y la Fiscalía, la mañana de este viernes.

Con banderas con los colores de la comunidad LGBT y extendiendo una muy enorme, familiares y amigos, encabezados por la mamá y la tía de Juventino exigieron justicia.

“Alto a los actos homofóbicos”, “Ya no más, la comunidad LGBT no está sola, la familia de Violeta no está sola”, “Lucharemos para que no seas uno más”, “Violeta te queremos”, era el grito de los activistas de la comunidad LGBT y amigos de Juve.

El fuerte grito de “Violeta”, “Violeta”, “Violeta”, “Justicia”, “Justicia”, ”Justicia”, retumbó en la Fiscalía General de Sinaloa.

El profesor y miembro de la comunidad LGBT fue encontrado sin vida en un domicilio del poblado de San Miguel Zapotitlán, Ahome.

El inicio de la manifestación para exigir justicia inició en la Plazuela 27 de septiembre y terminó afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Los Mochis.

Y mientras retumbaban los gritos de justicia, justicia, frente a la Fiscalía la mamá de Juventino exigió a las autoridades que se esclarezca el asesinato de su hijo.

“Mi hijo a nadie le hacía daño, era muy bueno, se quitaba el pan para darle a la gente, yo no sé por qué le hicieron esto”, gritó la madre de Juventino.

“Quiero que se haga justicia para mi hijo y que agarren a esos que le hicieron daño”.

Tras varios segundos exigiendo justicia para su hijo, la señora se sintió mal y se desvaneció en la puerta de la Vicefiscalía de la zona norte, luego fue levantada y llevada a que se sentara en una banca.

Paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil arribaron al lugar y le prestaron los primeros auxilios a la señora.

Personal de la Vicefiscalía regional zona norte recibió a la mamá y a la tía de Juventino.