$!Se manifiestan en Vicefiscalía familiares de José Ángel, agricultor desaparecido en El Fuerte

LOS MOCHIS._ Familiares de José Ángel Apodaca Escalante se manifestaron en la Vicefiscalía Zona Norte para exigir avances en la investigación de su desaparición, tras cuatro meses de no saber de él.

La señora Carmen, esposa de la víctima, informó que él fue privado de la libertad el 8 de enero, cuando se encontraba trabajando sus tierras agrícolas en El Llano de los Soto, municipio de El Fuerte. Ese mismo día recibieron una llamada telefónica en la que les pedían el pago de un rescate.

La camioneta Toyota Tacoma que conducía José Ángel fue encontrada por los propios familiares cuatro días después, quemada, en inmediaciones de Los Parajes, en el Valle del Carrizo.

“Se hizo la denuncia, pero no hemos tenido respuesta. Nos dijeron que hay muchos casos adelante, pero pues esto no es de espera, y nosotros decidimos movernos... Mis hijos salen todos los días a ver si hallan algo, y ya les trajimos algunas pistas, pero no nos hacen caso porque según no son pruebas contundentes”, comentó.