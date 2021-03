$!Sector Salud en Guasave advierte rebrote de Covid-19 si se abren playas en Semana Santa

“Reaperturar (sic) las playas algunas personas están de acuerdo, otras no, eso lo va a determinar el Consejo Municipal de Salud, sin embargo, quiero decirles que si esto sucede vamos a tener un repunte”.

Expuso que en algunos países ya están teniendo un nuevo rebrote, porque es cíclico y si se sigue sin acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de todos los representantes del sector a Guasave le va a pasar lo mismo.

Pedro Espinoza Rubio, director del Centro de Salud Urbano de Guasave, manifestó que las indicaciones ante la pandemia siguen siendo las mismas, que es cuidarse con la aplicación de los protocolos sanitarios y evitar aglomeraciones.

“Ahorita que dijeron de Semana Santa, el Consejo Municipal de Salud sabrá qué hacer, pero soy de la idea de que no se debe de abrir todavía esto, no se ha terminado y las multitudes se hacen, sobre todo los jóvenes que no quieren entender, se hacen las aglomeraciones y después está el resultado”, lamentó.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 2, manifestó que ante un virus nuevo saben que el comportamiento puede ser muy incierto y que en cualquier momento se podría tener un rebrote.

“Es muy importante tomar una decisión muy responsable, sobre todo porque si optamos por cerrar las playas sabemos que algunas personas, no todas, van a utilizar el plan B: reunirse en lugares donde no los vamos a estar supervisando y ahí podemos tener un rebrote también, por eso es la responsabilidad tanto de las autoridades de salud, del Municipio y de la sociedad”, subrayó.

La representante regional de la Secretaría de Salud planteó que en caso de que se decida permanecer con playas abiertas en Semana Santa la recomendación es que se limite el aforo al 50 por ciento y que se implemente un operativo de vigilancia muy estricto que supervise el cumplimiento de protocolos, que se respete la sana distancia, que se eviten aglomeraciones en espacios reducidos, que se cuide el aforo en los restaurantes, entre otras.

Reiteró que se debe de tomar una decisión que lleve a las autoridades a tener éxito y evitar un rebrote.