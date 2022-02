Sedeco Ahome consigue descuento del 50% en deuda heredada con la Financiera Agropecuaria

LOS MOCHIS._ La Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ahome consiguió una condonación de 50 por ciento en una deuda heredada de 720 mil pesos con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Bernardo Cárdenas Soto, titular de la dependencia, indicó que se trata del cobro de administración de un fideicomiso del que no se cubrieron 36 mensualidades de 20 mil pesos.

“Nos acercamos con ellos, con el delegado de la región, y nos explicó de qué se trataba. Esta cantidad que se debía son mensualidades que cobra la Financiera por la administración, ha dado alrededor de 22 millones de préstamos rurales para diferentes apoyos en los últimos ocho años, pero el gobierno anterior dejó de pagar”, expuso.

“Nosotros, lo primero que queríamos era no estar como deudores, que se pudiera reaperturar ese crédito, y les hicimos una propuesta de pago; accedieron, nos dieron un tiempo límite para pagar, y nos dieron una condonación del 50 por ciento. Entonces, la semana pasada se liquidó, y ya estamos con nuestro crédito restablecido”, agregó.

El funcionario apuntó que siguen negociando con la Financiera para tratar de reducir la mensualidad de ese cobro administrativo, ‘para que no sea tan engorroso’.

Cuestionado sobre si era la única irregularidad de la anterior administración detectada en su área, Cárdenas Soto dijo que hay ‘detallitos’, pero no están atendiendo esos temas.

“Es lo que me botó en ese momento, y en realidad lo que nosotros nos hemos puesto es ver hacia adelante. O sea, de repente te enteras de detallitos que pasaron y dices: mejor ni los hago notar, mientras no esté generando un problema para mi administración. No estamos atendiendo esos temas, estamos viendo lo de adelante”, dijo.