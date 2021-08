Rigoberto Camacho Camargo , director de Tránsito municipal de Guasave , detalló que desde el día que se pusieron a funcionar los dispositivos viales, debidamente sincronizados, solamente ha ocurrido un accidente en esa calle, el cual no dejó personas lesionadas.

“Ha sido muy favorable, esas eran las expectativas que teníamos, se redujeron los accidentes casi en su totalidad, de no ser por un accidente que tuvimos el martes, que fue el primero después de que se puso a funcionaria la semaforización de manera normal”, destacó .

De acuerdo con registros de la propia dirección de Tránsito municipal, en el primer semestre del presente año en la calle Cuauhtémoc ocurrieron 62 percances viales, de 330 suscitados en todo el municipio, lo que representa casi el 20 por ciento.

El incremento de los accidentes en esa vialidad se empezó a reflejar a partir del mes de febrero, cuando fue cambiada a doble sentido, después de funcionar desde hace muchos años en sentido De Oriente a poniente.

Camacho Camargo manifestó qué otra vialidad donde se presentan muchos accidentes es por el bulevar Juan S. Millán, y no necesariamente por la falta de semáforos en algunos cruces, si no por la imprudencia y falta de atención de los conductores.

“Debe ser por la velocidad en la que se está manejando sobre el Millán, pero son varios puntos, los accidentes no son exclusivos de una sola área, esto se debe a la falta de precaución de los conductores, donde van distraídos no miran los señalamientos y por lógica no los respetan”, expuso.