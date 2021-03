GUASAVE._ Un llamado a denunciar a quien condicione la entrega de programas sociales durante el proceso electoral hizo este sábado Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa.

Expuso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no está en las boletas y por lo tanto no estará participando en la contienda, pero además el mandatario federal sabe que el aparato de Estado no es para meterse en las elecciones porque él lo padeció y no lo va a hacer.

“Los programas sociales, todos, yo lo voté en el Senado para que fueran un derecho constitucional. A nadie le pueden quitar ningún programa por votar por un partido político, es un derecho constitucional, ya están en la Constitución y el pago de 68 y más, el de jóvenes, todos son derechos y nadie lo puede quitar”, dijo.

El abanderado del PRI, PAN y PRD agregó que además condicionar los programas sociales es un delito electoral que se sanciona con cárcel.

“Si alguien condiciona un programa o una atención de gobierno a cambio de inducir el voto se va a la cárcel, denuncien los ciudadanos. La gente está cansada que quieran manipular las elecciones, la gente tiene toda la libertad y se lo han ganado, de decidir quién quiere que lo gobierne”, manifestó.

Zamora Gastélum subrayó que quienes van a decidir esta elección son los sinaloenses, y no les gusta que nadie los mangonee y mucho menos que les mientan.

Adelantó que su campaña la iniciará en el primer minuto del 4 de abril en esta ciudad de Guasave.

“Vamos a iniciar aquí en Guasave, en el corazón agrícola de México. El primer minuto que la ley nos permita iniciar hacer campaña aquí vamos a iniciar”, dijo.

“También voy a ir a Culiacán, también voy a ir a Mazatlán y también voy a ir a Mochis. Gracias a Dios tenemos la energía, la fuerza, las ganas de poder recorrer todo el estado con brío, con lo que nos caracteriza a los sinaloenses: las ganas de salir adelante”.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa estuvo en Guasave en un encuentro con empresarios y agricultores, lo que está prohibido.

“Yo puedo desayunar, comer, cenar, todas las reuniones privadas que quiera, eso lo permite la ley y por eso lo estoy haciendo, porque la gente lo ha pedido; ‘Mario, queremos verte, queremos que vengas, verte a la cara’, claro con sana distancia y todo, porque el sinaloense está ávido de ser tomado en cuenta, de ser escuchado”, comentó.

Y sobre la negativa de Rubén Rocha Moya a presentar el 10 de 10, opinó que es un tema que los sinaloenses han pedido y que el que nada debe, nada teme.

Por eso, agregó, lo que hizo fue trasparentar su declaración patrimonial, fiscal, de intereses, el antidoping, el buró de crédito y el pago de impuestos.