‘Si el sueldo les es insuficiente, que renuncien’, pide fundador de Morena a sus regidores

GUASAVE._ En conferencia de prensa convocada por Morena Agropecuaria, el productor y fundador de Morena en Guasave, Ramón Ubaldo Romo Espinoza, dijo que si a los regidores de su partido les es insuficiente el sueldo que tienen, deben de renunciar a su cargo.

El maestro jubilado expuso que a los regidores de Morena no les ha caído el veinte y de manera simulada pidieron un aumento de sueldo, además de que nadie les cree que lo que ganan son 12 mil 880 pesos quincenales.

“La pretensión del Gobierno federal es la austeridad. No sé quién es mejor o peor, si los regidores del viejo régimen o los regidores que ahorita están postulados por Morena, porque si el sueldo les es insuficiente, que renuncian”, manifestó.

“El asunto es cambiar la forma de hacer política, no venimos a hacer negocio, no venimos a vivir del erario público, venimos a servirle a la gente, no a servirse del dinero público”.

Romo Espinoza agregó que el Alcalde Martín Ahumada Quintero, quien votó en contra del incremento al presupuesto de regidores, merece el beneficio de la duda de los morenistas que están desde el inicio del movimiento, cuando no eran nada.

“El posicionamiento de Morena Agropecuaria, que fue un puntal en el proceso de campaña de 2021, es refrendar el apoyo a Martín Ahumada. Nosotros no votamos por Sergio García, porque eso se decidió en lo reducido, nosotros fuimos y votamos por Martín Ahumada para Presidente Municipal, por eso el posicionamiento de Morena Agropecuaria es refrendar el apoyo y esperamos que al final nos rinda buenas cuentas”, subrayó.