Sí hay contagios, pero funcionalidad de empresas no está en riesgo, afirma Canaco Guasave

GUASAVE._ En los establecimientos comerciales afiliados a Canaco sí se han presentado casos positivos de Covid-19 entre los empleados, pero esta situación no ha afectado, hasta ahora, la funcionalidad de las empresas, manifestó Luis Ariel Lugo Carvajal.

Ante la advertencia de las autoridades municipales de un posible confinamiento y cierre de negocios no por decisión de gobierno sino por el elevado número de trabajadores que se están incapacitando, el presidente de Canaco Guasave dijo que ese escenario sería catastrófico.

“Sí (hay contagios), pero no es algo que ponga en riesgo la funcionalidad de la empresa o del negocio, aunque no se puede descartar, por eso comento que nosotros somos responsables de nuestros negocios y el llamado a nuestros colaboradores es a que se cuiden para no llegar a ese extremo, afortunadamente ahorita no tenemos un registro de que alguna empresa o un comercio haya llegado a esa situación”, expresó.

El líder de los comerciantes organizados expuso que en el tema de la pandemia la gente no solo debe enfocarse en el tema de la salud, sino pensar también en los daños colaterales que pudieran derivarse de tomar decisiones que a lo mejor en muchas ocasiones son de pánico.

“Sería una catástrofe, porque si estamos hablando de que cerramos nosotros, en consecuencia, las medidas se generalizarían y no podemos, eso sería un daño colateral, entonces el llamado es a que como individuos, como adultos que somos, pasemos el mensaje a nuestros hijos, a nuestros padres y a la sociedad en general de que tenemos cada quien la responsabilidad de cuidarnos, así como nos cuidamos de todos los problemas sociales y las eventualidades que suceden alrededor de nuestra vida”, sostuvo.

Lugo Carvajal indicó que a estas alturas de la pandemia la gente ya debe empezar a aprender a vivir en este entorno con todos los cuidados, porque la solución corresponde a cada uno como individuo.

En el tema de las incapacidades por Covid-19, el presidente de Canaco Guasave subrayó que cuando encuentran en un empleado o colaborador algún síntoma, le piden que se haga la prueba y mientras esa persona es retirada de sus labores no tiene un descuento de su sueldo.