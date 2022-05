Si quieren el fondo de vivienda, que renuncien al Stasag: Pimentel Medina

GUASAVE. _ Los agremiados al Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave que reclaman el dinero del fondo de vivienda que acumularon mientras eran miembros de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave pueden recuperar sus recursos, pero para ello deben de firmar su renuncia a esta última organización gremial y hasta el momento se han negado a hacerlo, respondió Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Stasag manifestó que las veces que los afiliados al SATAG han pedido el fondo de vivienda les han aclarado que deben presentar su renuncia a su sindicato de origen, pero desconocen el motivo por el que no quieren hacerlo.

“Ahí no se tiene que hacer nada más que cumplir con el reglamento y siempre les hemos dicho que el dinero ahí está, nunca les hemos dicho que no tienen su dinero, ahí está su dinero, de hecho, traen unos abogados que andan haciendo unos trámites con los abogados de nosotros y que se está avanzando para ponerse de acuerdo y recuperar ese dinero”, dijo.

“El fondo de vivienda se entrega por jubilación, por defunción o por renuncia. El que ya está jubilado, aunque sea de ellos (del SATAG), su fondo está liquidado y cuando quieran les puedo proporcionar la documentación”.

Pimentel Medina dijo que está prohibido pertenecer a dos sindicatos con el mismo patrón, pero los afiliados al SATAG en ningún momento renunciaron al Stasag, por lo que además de estar cayendo en una ilegalidad, le da al Stasag la mayoría por seguir perteneciendo a esta organización.

“Está prohibido pertenecer a dos sindicatos, no debes ni puedes pertenecer a dos sindicatos y ellos pertenecen a dos sindicatos, no han renunciado (al Stasag) y dicen que tienen la mayoría, pero no es cierto, la mayoría la seguimos teniendo nosotros, aunque hayan basificado a no sé cuántos”, sostuvo.

Integrantes del comité directivo del SATAG se reunieron con regidores de la comisión del Trabajo y Previsión Social a la que le solicitaron intervenir para recuperar los recursos del fondo de vivienda que les pertenece, pero que maneja el Stasag.

Al respecto, Pimentel Medina aclaró que en este tema no tienen injerencia los regidores porque el Stasag tiene autonomía y el dinero del fondo de vivienda es de los trabajadores sindicalizados.

Detalló que el fondo general tiene aproximadamente 22 millones de pesos, pero de ese recurso alrededor de 6 millones son de los trabajadores que ahora están en el SATAG, recurso que pueden recuperar siempre y cuando presenten su renuncia al Stasag.