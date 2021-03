Sinaloa, el tercer estado con el peor manejo de la pandemia, señala Sergio Torres

GUASAVE. – Los datos no mienten y con casi 6 mil fallecidos por Covid-19, Sinaloa es el tercer estado en el país con el peor manejo de la pandemia, criticó Sergio Torres Félix.

El candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano aseguró que el gobierno de Sinaloa le ha fallado a los sinaloenses no solo en el tema del Covid-19, sino en la seguridad y el empleo, donde las cosas no andan bien.

“Sinaloa es el tercer estado donde se ha manejado más mal la pandemia a nivel nacional, tenemos casi 6 mil fallecidos”, dijo, “los comercios en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, principalmente, están abandonados al garete, se me hace que ha faltado mayor sensibilidad del gobierno para con los empresarios y con los ciudadanos, porque no hay vacunas, nadie sabemos cuántas se han aplicado, cuándo va a ser la segunda dosis, no sabemos cómo está la situación del Covid porque nadie informa”.

Agregó que los números en contagios y defunciones dan para que el gobierno sea más estricto, en cambio, están permitiendo la apertura de playas en Semana Santa.

“Los números ahí están, no se trata de buenas intenciones, el día de ayer fallecieron 12 personas en Sinaloa y detrás de esos fallecidos hay niños que se quedan huérfanos, hay una tragedia detrás de esos muertos y el gobierno los ve como un número”, expuso.

“El gobierno anda en la frivolidad, en la fiesta, anda pensando en ir a la Serie del Caribe, en ir a los juegos de futbol, (un candidato) anda pensando qué tenis se va a poner, y el otro anda en los eventos y no oye a nadie, mejor se queda dormido, esos son los que andan queriendo gobernar a Sinaloa”.

Torres Félix señaló que los gobiernos federal y estatal se están entrometiendo en el proceso electoral, el primero con el uso electorero de programas sociales y la vacuna contra el Covid-19 y el segundo amenazando, presionando y hostigando a sus propios trabajadores.

“En el gobierno les hablan directamente a los trabajadores para que no compartan, para que no den like, hay muchos ejemplos, están presionando, hostigando, amenazando a los empleados y lo que les hemos dicho es que no se expongan, que no pongan en riesgo su trabajo ni tampoco a su familia, que no nos den like, que no nos compartan, simplemente que nos ayuden el 6 de junio”, manifestó.

El candidato a gobernador subrayó que Movimiento Ciudadano trae alianza con lo más importante que tiene Sinaloa, que es su gente, y todos los días se les están sumando personas buenas, de trabajo, muchos actores políticos, líderes sociales y líderes naturales, porque ven que es un proyecto limpio, incluyente y plural.

Calificó de tóxica y perversa la alianza entre el PRI y el PAN, y de maquiavélica y convenenciera la de Morena y PAS, que tiene como único objetivo seguir depredando a la UAS.