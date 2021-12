$!Sinaloa suma mil 443 casos de dengue; el 84% son de 5 municipios

CULIACÁN._ Aunque en las últimas semanas ha tenido un leve descenso en los casos confirmados, el dengue no da tregua en Sinaloa y hasta el corte al 4 de diciembre, correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 48, ya suman mil 443 personas contagiadas en lo que va de 2021.

Del total de casos confirmados acumulados, 925 son de dengue no grave, 82 de dengue grave y 436 de dengue con signos de alarma.

Sobre este problema de salud pública, este martes el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que están llevando acciones de prevención contra la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, y en esta ocasión le tocó el turno a la comunidad del Ejido 30, en Costa Rica, Culiacán.

“Estamos atendiendo un problema ya que se han reportado casos muy altos de dengue en este ejido, a pesar de que ya vamos por la tercera fumigación”, dijo, “todo parece indicar que hay problemas diversos que no hemos podido atacar sobre todo lo que son los criaderos, no hubo una eficiente descacharrización, no hubo una eficiente abatización”.

Adelantó que harán un estudio de manera inmediata en drenes y canales con la finalidad de combatir este problema que se tiene de dengue en esa comunidad.

Subrayó que los trabajos de eliminación del mosquito del dengue continuarán de manera permanente en todo el estado, sobre todo en aquellos lugares donde se ha detectado un incremento en los casos positivos esta enfermedad.