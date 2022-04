$!Sindicalizados del Stasag, en Guasave, hacen plantón; exigen aumento salarial de 2022

“Que si el trabajador tenía derecho, a todos se le iba a atender por igual, pero dándose esta negociación en la que no estamos de acuerdo con lo que aceptó el SATAG, se les está autorizando un incremento de 2022 que no le llega a los trabajadores del Stasag, entonces ¿por qué cambian el discurso?, ¿por qué motivos no les llega?”, cuestionó.

Alejandro Pimentel Medina, dirigente del Stasag, comentó que antes de esto los integrantes de esta organización estaban muy tranquilos porque ya habían escuchado del Alcalde Martín Ahumada Quintero y de varios funcionarios que no iba a haber distingo entre sindicatos y que el trato sería parejo.

GUASAVE. _ Decenas de agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave realizaron un plantón la mañana de este miércoles frente al Palacio Municipal para exigir que se les dé trato parejo, ya que mientras a los integrantes del SATAG ya se les reflejó el aumento salarial negociado en el contrato colectivo de trabajo, a ellos no les han pagado.

Pimentel Medina comentó que por ahí escuchó que el argumento del Gobierno Municipal de no incluir a los agremiados del Stasag en el aumento salarial de 2022 es porque hay un litigio, sin embargo, lo que está en el tribunal son los incrementos de 2019, 2020 y 2021, por lo que no hay motivo para que no se los den.

“Nosotros ahorita no estamos peleando la reinstalación, no estamos peleando salarios caídos, no estamos peleando nada de eso, lo único que estamos pidiendo es que se den estos incrementos que se acaban de autorizar de 2022”, reiteró.

“Lo hemos escuchado de los otros compañeros lo que les llegó, que tampoco están de acuerdo porque cedieron a unos incrementos que no son los que la comisión autorizó, sí se les mira reflejado a ellos, ¿por qué a los trabajadores del Stasag no?”.

El líder obrero agregó que en una breve conversación que tuvo con Gerardo Ramírez, coordinador de asesores de Presidencia, este le dijo que estaba con el entendido que la instrucción era que el aumento fuera para todos los trabajadores.

Expuso que tratarán que el Alcalde atienda a una comisión y escuche a los trabajadores, ya que lo van a buscar donde tengan que buscarlo porque quieren una solución para el seguir trabajado en paz.