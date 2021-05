$!Sindicato de Jumapag radicaliza protesta y retira al personal de sistemas de agua

Israel López Cortez, secretario general de la organización gremial, comentó que quien los atendió fue el secretario de Presidencia, Víctor Manuel Valdés, quien les dijo que estaba en contacto permanente con la Alcaldesa, Evangelina Llanes Carreón, para ver la manera de solucionar el problema.

“Ojalá haya una solución, porque ya no queremos propuestas, queremos el pago inmediato y el compromiso, porque los trabajadores no se van a retirar si no les cae algo en el bolsillo y ya no queremos nada más una quincena, venimos por todo”, manifestó.