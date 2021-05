GUASAVE_ Trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave tomaron las instalaciones de la paramunicipal la tarde de este martes, en reacción a la suspensión de cuatro días que recibieron 25 compañeros, por negarse a realizar funciones que no les corresponden.

Israel López Cortez, secretario general de la organización gremial, explicó que las autoridades de la paramunicipal no conforme con no querer pagar los pasivos que adeuda a los trabajadores, están realizando acciones que enardecen más la situación.

Y es que van para tres quincenas que no reciben su sueldo, dijo, lo que se suma a otros pendientes que se han quedado rezagados y que en conjunto suman alrededor de 25 millones de pesos, indicó.

“Están suspendiendo a algunos muchachos que quieren que realicen funciones para las cuáles no fueron contratados y el contrato es muy claro que ellos no estarán obligados a realizar una función para la cual no fueron contratados. Los suspendieron por cuatro días y no se vale”, expresó.