Soy institucional, no hago berrinche para que me den otra candidatura: Flora Miranda

GUASAVE._ Que es institucional y respetuosa de las decisiones tomadas en Morena, donde se decantaron por la figura del médico Martín Ahumada Quintero para abanderar el proyecto de la Cuarta Transformación por la Alcaldía de Guasave, manifestó Flora Isela Miranda Leal.

La Diputada local con licencia, quien se había registrado en busca de esa misma posición, consideró que más allá del resultado de una encuesta, que no le queda duda que sí se realizó, Morena se fue por el perfil que representa Ahumada Quintero.

“El perfil del doctor Ahumada viene a ser muy bueno para la elección en puerta, creo en la institucionalidad y en este caso Morena hizo una designación, me quedo con la idea de que se fueron por el perfil, más que el resultado de una encuesta, que no pongo en duda que se haya hecho”, sostuvo.

Miranda Leal aseguró que antes de las definiciones de Morena y en el último día del plazo para el registro de candidatos ante los órganos electorales recibió ofrecimientos de varios partidos que la querían llevar de candidata a la presidencia municipal, pero los rechazó para mantenerse en el proyecto de la 4T, pese a no ser postulada para ninguna posición.

“Yo tomé la iniciativa de registrarme solo por el objetivo que era la candidatura a la alcaldía, no me registré para nada más, yo no hago berrinche ni siquiera para que me coloquen en una candidatura, como lo hicieron algunos compañeros y en ese sentido me quedé como la legisladora que soy de la 4T”, recalcó.

La Diputada local con licencia adelantó que el 1 de abril, que inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Sinaloa, regresará a ocupar su curul para darle continuidad a la labor legislativa que venía desarrollando.

Aseveró que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con Martín Ahumada Quintero, pero se mantendrá en Morena respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación.