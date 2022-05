$!Stasag expone a regidores de Guasave serie de supuestos abusos contra el sindicato

Los representantes del Stasag detallaron ante los regidores la serie de supuestos abusos de los que han sido víctimas desde el inicio de la pasada administración municipal, entre los que destacaron el despido de seis integrantes de la dirigencia sindical, por lo cual interpusieron una demanda que ganaron, sin embargo, el Ayuntamiento se ha negado a reinstalarlos.

Pimentel Medina relató a los regidores que la autoridad municipal se ha empeñado a no reconocerlo como dirigente del Stasag, pese a que el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo que establece de manera textual que la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos.

Agrega que los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos.

“El Municipio ha dicho desde la administración pasada que a Alejandro Pimentel el Municipio no lo reconoce como dirigente, que porque no es empleado. Ellos no me tienen que reconocer a mí, los que me tienen que reconocer es la base trabajadora. Yo sigo siendo el representante mientras los trabajadores quieran”, subrayó.

Al final de lo expuesto por los representantes del Stasag, el Regidor Cuauhtémoc Romero Sánchez aclaró que acudieron con la disposición de escuchar cuál es la situación de los integrantes de este sindicato, pero antes de fijar una postura deberán sentarse con el director jurídico del Ayuntamiento para que exponga también la razón por la que no se han resuelto la problemática con esta organización gremial.

En la misma postura de buscar a la otra parte se manifestaron los coordinadores del PRI y de Morena.