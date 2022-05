$!Sugiere Fernández Noroña legalizar todas las drogas para cortar poder económico y militar al crimen organizado

Sin embargo, Fernández Noroña comentó que en el momento que México plantee la legalización de todas las drogas, Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo y el principal beneficiario económico de esa acumulación de dinero, acusaría al País de ser un “narcoestado”.

“Entonces, es un acuerdo que tenemos que hacer con el Gobierno de Estados Unidos, pero como son muy hipócritas y son muy beneficiarios tanto del consumo como de la acumulación del dinero con la venta de droga, eso dificulta mucho. Yo no veo otra manera de desmantelar el poderío económico y militar”, sostuvo.

El legislador federal, quien aspira a ser candidato presidencial en la elección de 2024, reflexionó que en Estados Unidos durante 13 años estuvo prohibida la venta de alcohol y lo que eso generó fue un incremento enorme del crimen organizado, de los asesinatos, además, aunque el costo del alcohol era altísimo, se consumía inclusive más.

“Roberto Saviano demostró que el narco tiene el control de la economía legal en Italia. Hace poco hizo un libro que se llama Zero Zero Zero, ahí plantea que los cárteles mexicanos tienen el 60 por ciento del tráfico de cocaína del mundo, entonces es un poderío económico bárbaro, ¿cómo desmantelarlo?, yo creo que tienen razón quienes han estado planteando el tema de la legalización, pero habría que abrir un debate, habría que haber una reflexión, ver pros y contras, pero yo no veo otra”, recalcó.

Fernández Noroña acuso que Estados Unidos no están haciendo nada contra el narcotráfico y el problema de salud pública en el que se ha convertido el consumo de drogas, y mientras de aquel lado de la frontera no han movido un dedo, México pone los muertos y un costo enorme.

“(Hay que) quitarle ese poder a los grupos del crimen organizado, ¿cómo lo paras?, aunque haya policía honesta, ¿cuánto le podemos pagar, por bien que le paguemos a un policía?, ¿cuál es el mejor salario que le podemos dar?, pues los narcos muertos de la risa llegan a ofrecerles 10 veces más, 100 veces más, mil veces más, frente a ese poderío económico y militar la única manera de quitárselos es con la legalización, yo no veo otro camino”, insistió.

El Diputado federal aclaró que esta es una reflexión que hace desde lo personal, de la que se tiene que abrir una discusión muy seria.