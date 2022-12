$!Suspende Coepriss dos plantas congeladoras en Los Mochis

Sin plan de riesgo

Por su parte, la coordinadora de la Coepriss en la Zona Norte, Dra. Dioseline Chía Galaviz, informó que se detectó que no cuentan con un plan de riesgo.

“Cuentan con dos planes HACCP, pero no corresponden al proceso, por lo tanto, no se pueden tomar en cuenta; en cuanto a instalaciones presenta ciertas anomalías desde el andén donde reciben el producto (camarón) el cuál se encuentra al descubierto, continuando por el proceso no llevan un correcto seguimiento de temperaturas donde ellos pueden constatar que el producto mantiene la temperatura idónea”, agregó.