Uno de cada 10 niños está en riesgo de perder el ciclo escolar: SEPyC

GUASAVE.– La Secretaría de Educación Pública y Cultura ha detectado que uno de cada 10 niños tiene problemas de rezago educativo y está en riesgo de perder su ciclo escolar, por ello la importancia de activar los Centros Comunitarios de Aprendizaje que funcionarán a partir del lunes, manifestó Dora Alicia Soto Soto.

La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán aclaró que todavía no tienen una cifra precisa de las escuelas que estarán funcionando como Centros Comunitarios de Aprendizaje ni la cantidad de niños, niñas y adolescentes que van a atender, porque se siguen sumando comunidades interesadas en participar.

“La atención a estos niños sería como una asesoría, una tutoría de los maestros para fortalecer sus aprendizajes esperados y lograr que pasen de grado escolar de manera correcta, ya están detectados, uno de cada 10 niños tiene problemas de rezago educativo o está en riesgo de perder su escolaridad”, detalló.

La funcionaria estatal indicó que los Centros Comunitarios de Aprendizaje se abren a voluntad de los maestros y padres de familia que detectan que hay una necesidad de atender a los alumnos de manera presencial.

“Se han nombrado algunas escuelas a voluntad de los maestros para concentrarse ahí y atender a aquellos niños que tienen rezago educativo, aquellos que han detectado que pueden, en un momento dado, si no los atendemos, perderán el ciclo escolar y no lo queremos, queremos actuar”, expresó. “El número no lo tenemos todavía definido, porque algunos están ahorita realizando la recepción de documentos, de información, para luego estar en condiciones de pasarla a nuestras autoridades y validar, entonces a diario se mueven esos números, pero previo al inicio que es el lunes tendrán la información concreta”.

Soto Soto indicó que los grupos serán de no más de 9 alumnos y tendrán dos horas de clases, un día sí y un día no.

“No todos aprendemos de la misma manera, continúa la educación a distancia, esto es para el caso de esos niños que detectamos que se convirtieron en alumnos intermitentes, aquellos que los podemos localizar un día o dos y los perdemos otros tres días de la semana, esos son los niños que nos ocupan ahorita, y aquellos que no tienen los recursos como un teléfono, una computadora, que no tienen la cobertura de Internet, esos son los alumnos que van a estar en estos centros, con todas las medidas y protocolos de seguridad que la Secretaría de Salud nos está imponiendo para protegernos”, reiteró.

La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán destacó que la SEPyC está enviando a las escuelas donde se activarán estos centros los materiales de limpieza y los insumos que se requerirán para cumplir con todos los protocolos sanitarios que exigen estos tiempos de pandemia.