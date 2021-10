$!Vargas Landeros acuerda agenda con Regidores electos de Ahome

LOS MOCHIS._ A unos días de tomar posesión como Alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros acordó agenda con los Regidores electos sobre los primeros temas que serán discutidos en el Cabildo.

“El tema de la basura y Japama fue lo que más nos llevó la plática... Hay preocupación de todos, la compartimos, de cómo está la circunstancia ahí (en la Junta de Agua), pues durante unos días no nada más no había agua, sino que no había cloro para ponerle al agua”, comentó.

Anunció que la primera sesión de Cabildo se celebrará ‘a temprana hora el 1 de noviembre, y advirtió que además de la situación crítica de la Japama, se pondrá a discusión el desempeño de la empresa OP Ecología como concesionaria del servicio de recolección de basura.