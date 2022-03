Vargas Landeros desconoce queja del INE por promocionar voto a favor en revocación de mandato

Esperar a que la notificación del INE llegue, dijo Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, sobre la denuncia que se puso en su contra por manifestarse públicamente sobre el voto a favor en la consulta de revocación de mandato, sumado a ello, señaló que ya no realizará comentarios a favor o en contra, pero reiteró que sí invitará a participar.

“Por supuesto que la he hecho y la seguiré haciendo, no tengan la menor duda de eso, nada más hay que ver en qué términos dicen ellos que yo lo hice, es bien importante porque yo tengo todo mi derecho de poder hacerlo”, indicó sobre la promoción de la consulta.

“Si estoy a favor de que siga Andrés Manuel López Obrador, no estoy promocionando ni obligando a nadie que lo haga, eso es bien importante, por eso quiero ver en qué términos esa denuncia, lo que sí estoy diciendo yo es que si en lo personal voy y estoy invitando a toda la ciudadanía a que ubique su casilla y salga a votar por la decisión que ellos quieran”, agregó.

De acuerdo con el Vocal del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, desde el Partido Acción Nacional se presentaron quejas contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez y el Alcalde de Ahome Vargas Landeros.

Sin embargo, el Presidente municipal de Ahome destacó que tuvo comunicación con la Dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, quien dijo desconocer la situación, señalando que desde el partido que dirige y sus integrantes no se realizaron las acciones.

“Hablé ahorita con el jurídico, me dice que no ha llegado nada e incluso la Presidenta del Comité municipal del PAN en Ahome me dice que no sabe nada, la Presidenta del Comité estatal del PAN dice que no sabe nada, pues yo tampoco, vamos a esperar a que nos llegue”, declaró el Alcalde ahomense.

De acuerdo con la información que tuvo Vargas Landeros antes de salir de su municipio en camino a Culiacán, donde asistió al Congreso, fue el jurídico del PAN quien puso la queja bajo el concepto de declaraciones ilícitas.

El Edil ahomense señaló que las declaraciones se dieron antes de la resolución interpretativa del Tribunal, en la que incluso manejaron bardas pintadas con propaganda a favor de la consulta y de espectaculares, pero en eso momento Sinaloa no estaba incluído en esa lista.

“Yo ya lo había hecho, ya lo había dicho”, dijo sobre los llamados de atención y las declaraciones, “vamos a ver qué es lo que dijo el INE y yo también tengo el derecho a defenderme”, añadió, por lo que ahora resta esperar la notificación para ver los términos en que denuncia el PAN, reiterando que invitará a las personas a participar, pero sin sentido en especial.