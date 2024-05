Con ética, con rigor, con profesionalismo y seriedad, usted sabe que cuenta con nosotros como medio para informarse. Lo invitamos a acompañarnos el próximo domingo que, como se perfila, será un día histórico.

Al inicio de año le comentamos cómo nos estábamos alistando para la cobertura de campañas electorales, y pues aquí estamos ya de lleno a unos días de que concluya esa etapa de proselitismo de los candidatos y a una semana de que se celebren las votaciones.

Durante meses hemos estado atiborrados de información electoral, sobre todo en este nuevo modelo que se instauró y donde el proselitismo prácticamente empezó desde hace más de dos años.

Por nuestra parte, lo que más buscamos fue que la agenda electoral no nos comiera por completo y creemos que lo logramos con creces, sobre todo logramos sostener en el ojo público varias temáticas importantes que de otro modo hubieran sido sepultadas por el alud de dichos y actos de los candidatos.

En estos últimos días hemos cubierto los debates y los cierres de campaña, y durante las últimas semanas dimos espacio a diversos candidatos a quienes invitamos o nos pidieron ser incluidos en el Noticiero. Tuvimos de todos los partidos y de casi todos los puestos de elección popular, aunque ciertamente no todos los que invitamos aceptaron la invitación.

Sin contar hoy, ya sólo tenemos tres días para publicar información de las campañas, pues el primer minuto del jueves inicia la veda electoral previa a los comicios, días en los cuales se supone que son para la reflexión del voto, por lo que los candidatos ya no pueden realizar actos de proselitismo y los medios estamos impedidos para publicarlos, al igual que, por ejemplo, encuestas y por supuesto llamados al voto a favor de algún candidato.

Lo que sí se puede es publicar información utilitaria relacionada con el día de las votaciones, así como llamados a ejercer el derecho al voto. Y pues es lo que haremos este próximo jueves, viernes, sábado y domingo.

Esta semana, lo que además hacemos es afinar todos los detalles de la cobertura del domingo, el día de las elecciones, pues siempre es vital la planeación y la organización de toda la logística necesaria con nuestros periodistas.

Máxime ahora, que no sólo publicamos el periódico impreso al día siguiente, sino que debemos publicar información en tiempo real en el sitio de noroeste.com y en las redes sociales, así como hacerlo todo en formato audiovisual para el Noticiero, del cual de hecho estaremos transmitiendo a lo largo de todo el domingo, y que le invitamos a seguir a través de nuestro portal, de nuestra cuenta de Facebook y de YouTube.

Como cada proceso electoral, ya estamos acreditados ante el Instituto Nacional Electoral y antes el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para que todos nuestros periodistas puedan acceder tanto a los consejos electorales como a las casillas en general, aunque tenemos claro que en cada casilla puede variar el acceso, porque se reconoce al presidente de casilla como la máxima autoridad en el lugar.

En esta ocasión tuvimos que acreditarnos ante las dos autoridades electorales: la federal, que es el INE, y la estatal, que es el IEES, pues hay comicios concurrentes de los dos niveles, federales y locales.

Seguramente ha escuchado que este es un proceso electoral histórico, por su tamaño, y así es. A nivel nacional se estarán eligiendo un poco más de 20 mil cargos de elección popular y lo harán con una lista nominal de 98 millones de personas. Y aunque aquí en Sinaloa no elegimos Gobernador, es lo único que no está en juego, pues elegiremos la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, esto a nivel federal, mientras que a nivel local elegiremos el Congreso del Estado, las alcaldías y los cabildos.

Es un proceso enorme y complejo, que implica un reto y un desafío en cuanto a cobertura, por eso lo primero que tenemos que admitir es que no podemos ser exhaustivos, así como en campaña no lo fuimos, porque no podíamos cubrir a todos los candidatos todo el tiempo, ahora en los comicios en sí no podremos estar en todo el territorio del estado.

Pero lo que sí le garantizamos es que estaremos en los puntos clave a lo largo de la entidad y con las fuentes adecuadas para estarle transmitiendo una radiografía durante todo el día.

Trataremos de darle información útil en nuestro ejemplar impreso de esos días, y el domingo iniciaremos desde las 6:00 de la mañana con el Noticiero Noroeste a través del sitio, de Facebook y de YouTube, así como de nuestras redes sociales en general y el portal de noroeste.com.

Con ética, con rigor, con profesionalismo y seriedad, usted sabe que cuenta con nosotros como medio para informarse. Lo invitamos a acompañarnos el próximo domingo que, como se perfila, será un día histórico.