La credibilidad se logra con años de buen periodismo, de ser éticos y profesionales, sin embargo, en el día a día, si no cuidamos ese baluarte, se puede perder rápido.

Los medios de comunicación en general, debemos admitirlo, tenemos mala fama. Afortunadamente, en lo particular, a Noroeste no nos va tan mal en este aspecto. Sí, somos un medio respetado y con credibilidad, sin embargo, no estamos exentos de ese estigma de desconfianza que nos endilga etiquetas o nos acusa de esto o aquello.

Y no es culpa de los lectores, no, en nuestro País, y en muchos países del mundo, los medios se han ganado ese estigma, y decimos “se han ganado”, no “nos hemos”, porque realmente no nos incluimos en esto, pero debemos ser conscientes de que tener la confianza de los lectores es una labor de años y a la vez de todos los días.

Un artículo publicado por la Red Ética de Periodismo Iberoamericano, de la Fundación Gabo, se titula “7 consejos para reconstruir la confianza de la audiencia en los medios”. Y el post de la Fundación Gabo en sus redes es aún más preciso e incisivo: “¿Qué podemos hacer los periodistas en nuestro ejercicio diario para ayudar a reconstruir la confianza de la audiencia en los medios?”.

Ahí, la colombiana Beatriz Valdés Correa, periodista de Consonante, el laboratorio de periodismo y medios de comunicación de la Fundación para la Libertad de Prensa, se dirige a los periodistas y resume en estos siete puntos lo que podemos hacer en el día a día para labrar o recuperar la confianza de los lectores.

1. “Ten autocrítica sobre la forma en que ejercemos nuestra labor y los estereotipos que hemos propagado”.

Esto, nos señala, parte por ser honestos con nosotros mismos y estar en constante reflexión sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y a dónde estamos llegando con nuestro trabajo.

2. “Sé transparente y explícale a la audiencia de dónde salen las noticias, cómo se construyen y qué hay detrás de ellas. Permítete conectar con tu audiencia para que puedan entender el proceso y hacer parte del contraste de la información”.

Una tarea clave, señala la autora, pero que está pendiente en la mayoría de los medios. Pensamos, queremos pensar, que en Noroeste lo hacemos no solo en las notas, sino, por ejemplo, en este tipo de espacios.

3. “Antes de empezar tu reportería debes informarte y preguntarte qué posibilidades tienes de contactar fuentes directas en los lugares o en los municipios de los que quieres hablar, consulta con tu medio si tienes la oportunidad de viajar allá y hacer un trabajo en campo. Recuerda que no hay mejor forma de hacer una reportería que estando cerca de los hechos”.

En Noroeste, en todo momento estamos evaluando las posibilidades de cobertura, buscando en la medida de lo posible buscar la fuente origen en su contexto primario. No es fácil, son muchas las trabas que tenemos en este aspecto, desde la imposibilidad geográfica hasta las cuestiones de seguridad. Pero siempre lo estamos evaluando e intentando.

4. “Trabaja en tus prejuicios. Es importante preguntarte cuáles son tus prejuicios sobre la población de la que quieres informar. Todos tenemos prejuicios, pero lo que te podría hacer mal periodista es no preguntarte ‘¿yo que pienso sobre esta gente a la que acabo de conocer o a la que voy a ir a conocer?’. Conscientemente debes intentar despojarte de esos prejuicios, porque cuando uno se los queda, encuentra por dónde reforzarlos. Recuerda que está en tus manos cambiar o seguir perpetuando y reproduciendo estereotipos que han estado presentes durante años, no solamente los medios de comunicación, sino también en la producción artística, en el humor y en la publicidad”.

En el Decálogo de Noroeste, contenido en nuestro Manual de Estilo, dice el punto 4: “Evitar todo tipo de discriminación, sea ésta cualquier estereotipo racial, étnico o sexual”.

En el Código de Ética de Noroeste, en el capítulo denominado Conceptos clave: credibilidad, objetividad e imparcialidad, uno de los puntos dice: “Omitir todo tipo de juicios en las notas redactadas y evitar tomar partido con respecto a los hechos, a la fuente o al sujeto de información”.

También precisa: “Desprenderse de sus gustos e intereses personales, políticos, religiosos o ideológicos al obtener, analizar, jerarquizar, redactar y publicar la información”.

Trabajamos en ellos todos los días y estamos convencidos de que lo logramos, tal vez no al 100 por ciento, pero sí en gran medida.

5. “Busca fuentes locales. No podemos seguir reproduciendo versiones oficiales y comunicados de prensa eternamente. Hay que hablar con la gente. Hay que preguntar cosas. Nadie más que la gente que vive las cosas te puede decir cómo son, cómo se sienten o qué significan para ellos. Muchas veces un hecho te puede parecer gravísimo o puedes pensar que eso es lo más importante de una historia, y a veces no lo es; la única forma de saberlo es encontrando fuentes locales”.

6. “Habla con la gente y escucha lo que tienen por decir. Pregúntales por su opinión: ‘¿Usted por qué cree que esto es importante?’, ‘¿Por qué cree que esto es grave?’, ‘Usted está diciendo que esta cosa es así; explíqueme bien por qué’. La gente tiene muchas cosas que decir y ni las fuentes locales ni los lectores locales son tontos: ellos tienen opiniones formadas que vale la pena escuchar”.

Estos dos puntos son similares y afortunadamente en Noroeste tenemos esto tatuado: consultar siempre fuentes locales, expertos de la región, aterrizar la información, entrevistar a los involucrados, a los interesados, darle voz a quienes no la tienen.

Y es que es increíble lo fácil que esto puede ser olvidado por algunos periodistas o medios. Creemos que no es nuestro caso, pues el ser un medio regional, local, nos obliga a estar conectadísimos con nuestra comunidad.

7. “Ten humildad. Los periodistas no sabemos todo y no podemos pensar en ningún momento que somos superiores a una comunidad o a nuestra audiencia. Cuando llega por primera vez a un lugar, el periodista es quien menos lo conoce, y no puede llegar pensando que va a enseñar, a abrir el mundo, a contar y a destapar la verdad por sí solo. Para ello, la gran mayoría de veces, necesitará la ayuda y los testimonios de la gente, con la explicación que ellos puedan brindar de los hechos, y con los documentos a los que le permitan tener acceso”.

Ciertamente, a veces los periodistas pensamos o sentimos que, como estamos sobreinformados, eso significa que lo sabemos todo. Nada más lejos de la realidad. Si hay una profesión donde se debe estar aprendiendo todos los días, es en esta. De manera constante aparecen temas, tecnologías, herramientas, personajes que son nuevos, que no conocíamos, y que debemos buscar información sobre ellos.

Por eso es a veces tan difícil este ambiente, porque pululan los y las “sabelotodo”, los poco humildes, los divos y las divas... por alguna razón en esta profesión de contacto permanente con personalidades de todos los ámbitos e información de todo tipo nos hace muchas veces sentirnos superiores, y ese es el verdadero enemigo del buen periodismo.

La falta de humildad solo nos lleva a caer, a equivocarnos, a minimizar lo importante y a alejarnos de la comunidad, del lector.

Así que sí, no es nada sencillo llevar a buen puerto nuestro trabajo cuando algo tan endeble como la confianza es lo que nos sostiene conectados con los lectores. Y sobre todo una confianza que, como ya dijimos, no se puede descuidar ni un segundo ni se puede dejar de lado.

Todos los días y en todo momento en Noroeste nos preocupamos y nos ocupamos de reforzar, construir y mantener esa confianza de todos los sectores de la comunidad. Realmente le invertimos tiempo, recursos y esfuerzo. Confiamos en que nuestros lectores lo perciben. Lo sabemos.