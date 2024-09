Estamos siempre en el filo de los acontecimientos, porque los vivimos de manera frenética, a como van llegando, o porque son demasiados en poco tiempo... pero es un hecho que en esta profesión se enfrentan de manera más intensa las emociones que el día a día nos va trayendo.

En el periodismo, como en la mayoría de las profesiones, se viven diferentes emociones, estados de ánimo, situaciones... sin embargo, a diferencia de otros empleos u ocupaciones, creemos que en nuestro caso todo lo vivimos más intensamente.

De más está decir que esta semana ha sido frenética, intensa, llena de adrenalina, pero también de mucho coraje, mucha frustración, y claro, mucho miedo.

Y pues sí, aquí vamos de nuevo con el asunto del tratamiento de la información relacionada con el crimen organizado. Apenas hace dos semanas abordamos el tema y le comentamos que por desgracia es un tópico recurrente para nosotros por las condiciones de nuestro estado.

Y pues con lo que está ocurriendo esta semana en Culiacán y todo el centro de Sinaloa no está de más comentar algunos puntos.

Tal vez lo más complicado de todo esto para nosotros como editores es pedir a nuestra gente que se mueva a zonas de cobertura por el riesgo que eso implica.

Por supuesto, no nos damos abasto, no alcanzamos a ir a todos los lugares y a muchos incluso decidimos no ir, por el nivel de riesgo que representan. Sin embargo, tenemos maneras de confirmar información, de conseguir material, de verificar hechos a través de varias fuentes, y es lo que hacemos: recibimos datos o tips, tratamos de verificar lo que se pueda, nos movemos a donde podemos siempre primero valorando el riesgo, o combinamos ambas cosas; verificar con fuentes y conseguir datos e ir al lugar de los hechos.

Esto es lo usual, pero el asunto de la situación actual es que los reportes que fluyen son muchos, y la inversión de tiempo en la verificación es bastante alta, pero sobre todo el detenernos un momento a valorar los riesgos. Debemos estar pero sin exponernos demasiado, y eso no es nada sencillo.

Nuestra prioridad es movernos seguros, así que en términos estrictos lo que hacemos es confirmar y sobre eso decidir movernos o no, y luego de decidir que sí nos moveremos es prioritario cotejar que la zona ya esté asegurada por las autoridades, que ya haya presencia de corporaciones.

Con todo y todo, lo más desgastante en estos días es el estar cotejando información que nos llega. A veces es sólo un “pitazo”, un detalle, y sobre eso ir discriminando una vez checado.

Nos llegan, por ejemplo, decenas de videos y lo más complicado es verificar su veracidad, ubicación y actualidad. Más que nada esto último, pues no es que el contenido sea falso pero sí puede ser de otro lugar o de otra fecha.

A veces tenemos que esperar hasta que haya una confirmación de la autoridad o nosotros poder movernos a la zona para verificar, sobre todo porque continúa el problema de que circula mucha información falsa, que al tiempo que desinforma precisa más alarma.

Por ejemplo, de lo más reciente, fue el caso de El Palmito, en la sierra de Concordia, que publicamos este sábado el ejemplar impreso, y desde la noche del viernes en el sitio web, con la confirmación de que había ocurrido un enfrentamiento entre civiles armados el jueves con un saldo de cinco muertos.

El asunto es que desde poco después de ocurrido el suceso, el mismo jueves, nos llegó información del hecho y hasta imágenes que supuestamente eran de las víctimas asesinadas.

Pero no podíamos publicarlo en tanto no hubiera una confirmación con una fuente confiable o una fuente oficial.

Es decir, teníamos los datos y la presunción, pero ni podíamos acudir a verificar ni teníamos confirmación, así que tuvimos que esperar a tener algo más en firme para publicarlo. Y tardamos más de 24 horas en ello.

Así de desesperante y frustrante la toma de decisiones en estos días aciagos.