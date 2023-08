contacto@noroeste.com / Suscríbete www.noroeste.com.mx/premium

En el día a día, cometemos errores y los publicamos, pero jamás son intencionales o con dolo y en cuanto los detectamos o nos alertan, de inmediato corregimos en lo digital y buscamos cómo enmendar en el impreso.

Cada cierto tiempo, usted lector lo sabe más que nadie, nos dan o nos damos un jalón de orejas.

A veces son errores básicos, a veces más graves, incluso pueden llegar a ser interpretaciones equivocadas, conceptos mal entendidos, omisiones... el abanico es amplio, desgraciadamente.

Y aunque trabajamos mucho y le invertimos muchísimo tiempo y esfuerzo, tarde o temprano volvemos a caer.

Ya hemos mencionado que hay específicamente algunos temas álgidos, en los que hay más probabilidad de equivocarnos, como los números, por ejemplo, con todo lo que implica, desde colocar uno de manera incorrecta hasta interpretarlos mal, o no poner una comparación o un contexto.

Pero hay muchos otros temas, sobre todo los especializados, en los que no somos expertos y llegamos a cometer errores por no revisar a conciencia o por no consultar cuando desconocemos.

Este es el caso, por ejemplo, de las cuestiones legales, de todo lo que tiene que ver con lo jurídico, y que de manera recurrente aparece en nuestras páginas, máxime en estos meses y semanas cuando se llevan a cabo varios procesos penales a los que, por ser figuras públicas las implicadas, les damos cobertura puntual.

Tal es el caso del juicio o procesos legales que se le sigue a los ex alcaldes de Culiacán y de Mazatlán, o también están los procesos penales que enfrentan autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el caso del proceso penal del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, hace días cometimos un error de interpretación al publicar una nota sobre una suspensión definitiva que le fue otorgada en una solicitud de amparo.

Equivocadamente, el editor asumió que la suspensión definitiva equivalía al otorgamiento del amparo y que eso amparaba al ex Alcalde contra la vinculación a proceso.

El asunto es que aunque el reportero no se equivocó en la nota que envió, sí le faltó más explicación en el texto, pero el problema mayor es que el coordinador editorial y el editor web no solo no pidieron ampliar la nota y dejarla más clara, sino que así la dejaron para que la tomara el editor del impreso y éste, además de no preguntar ni consultar, interpretó erróneamente la información y por lo tanto, el encabezado en el ejemplar impreso se publicó mal, así como el antetítulo o kiker que ponemos antes de la cabeza.

Pues bien, afortunadamente, como ya decíamos, siempre surge el jalón de orejas. A veces de manera interna o a veces nos llega de fuera.

En el caso de la nota relacionada con el proceso de “El Químico” fue un abogado reconocido quien nos alertó de que la nota publicada no solo no era precisa, sino que desinformaba.

Por supuesto de inmediato pedimos al licenciado Noriega Ordorica, que precisamente fue quien nos alertó, que nos concediera una entrevista para que nos explicara y precisara bien el proceso legal.

Con base en esto corregimos la nota en el portal digital, y además publicamos la nota del abogado con la explicación. En el ejemplar impreso del día siguiente publicamos dicha nota para aclarar, y además incluimos una fe de erratas, para señalar el error.

El otro caso fue relacionado con los procesos que se siguen a las autoridades universitarias, en las que aunque no publicamos error sí omitimos en varias notas el contexto, es decir, poner en perspectiva la información de acuerdo con lo publicado anteriormente del mismo proceso o con un recuento del proceso en sí.

Es decir, no es lo mismo publicar una serie de notas con una solicitud de amparo y otra más y otra más, o bien una negativa a esas solicitudes, y otra, y otra... si no ponemos en perspectiva cuántas solicitudes se han presentado y para qué, así como cuántas han negado. Es decir, tratar de explicar la estrategia legal en su conjunto, no de manera aislada. El contexto, pues, el bendito contexto que tantas veces omitimos y que debe ser sagrado en cada nota para que cada nota sea lo más clara y precisa posible, además de tratar de darle un sentido completo a la información. Máxime en información de casos largos, complejos y de temas que no toda la gente comprende a la primera.

En este tema, instruimos a reporteros y editores para que todas las notas relacionadas con los recursos jurídicos se precise el contexto de cuántas solicitudes se han hecho por parte de la defensa de cada señalado y cuál ha sido su resolución. También se publicó una nota amplia de recuento sobre los recursos legales que ha interpuesto la defensa, en este caso específico, del Rector.

Otro caso que tuvimos recientemente fue más bien de omisión, donde no pusimos de manera completa la profesión de uno de los aspirantes a dirigir la Comisión de Búsqueda.

Fue el propio aspirante quien nos hizo la precisión vía WhatsApp, pues al mencionar su profesión en un reportaje donde publicamos el perfil de todos los aspirantes, a él sólo lo mencionamos como podólogo, omitiendo su profesión de Licenciado en Criminología y mucho menos pusimos su especialidad, que es la podología forense.

Tal como lo hicimos en los otros casos, de inmediato corregimos en la edición web, ampliando y precisando su currículo, además de publicar una fe de erratas en la edición impresa del día siguiente.

Tres casos recientes, tres casos que nos alertan, nos mueven y nos obligan a reforzar.

Y es que aunque estamos en constante capacitación periodística, muchas veces no reforzamos la capacitación de temáticas específicas que abordamos en las notas y de las que no somos expertos. Tal es el caso, por ejemplo, de todo lo jurídico.

Sabemos que nos urge un curso al respecto, tanto de conocimiento como de actualización, pues la temática legal es constante en nuestras publicaciones, y en los últimos años no lo hemos hecho en este tema específico y que es tan delicado, además de que está tan vigente.

En fin, tenemos un curso en puerta y por lo pronto, a seguirnos apoyando en los expertos.