Qué difícil es cubrir a quien no quiere ser cubierto... así anduvimos ayer, prácticamente “a la caza” del Presidente. Lo que sería una gira presidencial se convirtió en toda una odisea, pues sin agenda, sin horarios ni lugares seguros de donde estaría, nuestros reporteros y fotógrafos tuvieron que estar desde temprana hora, y por mucho tiempo, en los lugares que suponíamos estaría. Y en ambas plazas, pues los posibles eventos presidenciales se preveían tanto en Culiacán como en Mazatlán y el sur del estado. Si de por sí son complicadas este tipo de coberturas, cuando no tenemos información suficiente sobre la logística de la visita, se nos hace aún más difícil nuestra labor. Y es que cuando un funcionario, en este caso el Presidente, anuncia que tendrá “agenda privada”, podría pensarse que entonces no se cubriría por parte de los medios, pero no es el caso, pues nosotros debemos informar a los lectores de todos modos, sean o no a eventos privados. Lo que venga a hacer o a decir el primer Mandatario en su paso por Sinaloa es de interés público, así que sí, con una “agenda privada” nosotros tenemos que hacer malabares para dar a conocer lo que debe ser público. Además que la movilización de gente que desea verlo o quiere manifestarse ante él, de todos modos se da, y demanda cobertura; son personas que quieren hacerse oír y nosotros les damos voz. Muchas horas estuvieron nuestros periodistas desplegados en el aeropuerto de Culiacán, en el Salón 53, en el Puente El Quelite, en las casetas, en el hotel El Cid, en el aeropuerto de Mazatlán... la idea era tener cubiertos todos los frentes posibles, tratando de contrarrestar la ausencia de información oficial respecto a la gira. En fin, así fue esta visita presidencial por Sinaloa este fin de semana: con innumerables tropiezos y muchísimas horas invertidas, y aunque finalmente pudimos darles a nuestros lectores información de la mayor parte de lo que se dijo y se hizo, sí fue más desgastante de lo usual.



Ayer sábado, algunos de nosotros en Mazatlán tuvimos, como periodistas, una experiencia un poco fuera de lo común... positiva, alentadora y de aprendizaje. A invitación de la organización internacional Oceana hicimos con ellos un recorrido de capacitación en torno a temas de la situación pesquera y de capturas de camarón en el estado y en el País. Además de visitar la zona del Parque Bonfil, el muelle de los barcos camaroneros en específico, acudimos a las “Changueras”, en el centro de Mazatlán, y a la zona del sistema lagunar El Huizache, donde dialogamos con pescadores de las cooperativas de la región, que recién terminaron la temporada de capturas de camarón. También tuvimos una sesión con la organización Causa Natura, que se especializa en la transparencia y rendición de cuentas de todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales del planeta. En Noroeste siempre nos interesamos por la capacitación y el aprendizaje, y qué mejor que hacerlo acompañando a personal de organizaciones tan reconocidas, como Oceana, defensora de los océanos y que lucha por conseguir que haya mejores prácticas en el ramo pesquero, así como Causa Natura, con especialistas en el correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Sin duda, una jornada de aprendizaje y compañerismo, pues acudimos no solo periodistas de Noroeste, sino también de otros medios de comunicación.



