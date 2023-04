En el caso de esta edición de la Feria del Libro de la UAS, que inició el viernes, participaremos este martes 25 de abril en la presentación del libro titulado Fotoperiodismo y fotografía documental en México desde 1968 (Fodomex), coordinado por los autores Marion Gautreau, Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo. Y lo hacemos con mucho gusto, pues el fomento a la lectura no solo es importante para los que nos dedicamos a las letras, sino que es vital para una sociedad como la nuestra, donde leer un libro es aún algo lejano o ajeno para la mayoría de la gente.

En cuanto a cobertura, son de los eventos más amplios y densos que solemos cubrir, por eso no podemos ser exhaustivos, es decir, no podemos cubrirlo todo.



Ecos (y contradicciones) de la Semana de la Moto

Siguiendo con la plaza de Mazatlán, no podemos dejar de abordar el tema de un evento polémico que se presenta en el puerto año con año: la ya famosa Semana de la Moto.

Y es que aunque ya pasó, pues tradicionalmente se celebra en la semana de Pascua, nos quedamos con algunos aprendizajes y aprovechamos un mensaje que recibimos hace unos días de parte de uno de nuestros suscriptores.

Lo transcribimos tal cual, aunque trae algunos problemas gramaticales, dado que al parecer nuestro suscriptor que nos hizo el favor de escribirnos es extranjero:

“Quiero dar aviso que no me gustan tantos artículos positivos sobre la Semana de la Moto que se publican en Noroeste, Mazatlán. Me parezcan que sus escritores encantan las motos. No todo el mundo está en acuerdo. Hay mucha gente que piensan que los ‘chivos que chillan’ y los ‘puercos que chuflan’ son horribles, repugnantes y groseros cuando hay tantos juntos. Sus escritores deben escribir artículos del otro lado del historia también, no solamente dar representa buena a esta cosa... Su suscriptor Brian Lemax”.

Además de agradecer enormemente a nuestro suscriptor por darse el tiempo de escribirnos, le decimos que estamos totalmente de acuerdo con él.

Ciertamente la Semana de la Moto es una dualidad total para los mazatlecos, hay quienes la aman y hay quienes la odian, no hay medias tintas.

Y aunque como medio tratamos casi siempre de reflejar ambos lados de la perspectiva con la que se recibe este evento, tal vez no siempre lo logramos.

Tratamos de darle el enfoque de evento turístico, deportivo y de espectáculos al que asisten cientos de personas de todo el País y muchos de Estados Unidos.

Pero también buscamos alertar de los problemas que genera, sobre todo para los residentes de Mazatlán que viven o transitan por la zona turística donde se mueven las motos visitantes y locales, donde los congestionamientos vehiculares, el ruido excesivo y el desorden imperan con mayor ahínco en esos días.

Ciertamente tal vez no logramos del todo reflejar ambas perspectivas, que de hecho no es sencillo y requiere mucha visión y cuidado del editor, pero el llamado de atención de nuestro suscriptor nos hará estar más alerta.

Sobre todo porque Mazatlán se ha convertido en esa dualidad de que quiere y requiere la llegada ingente de turistas para mover la economía del puerto, pero al mismo tiempo sufre los embates negativos que el enorme movimiento de personas y vehículos implica, en cuanto a vialidad, servicios, medio ambiente y molestias en general para los que buscan vivir en un lugar tranquilo donde disfrutar el mar.

Definitivamente Mazatlán cada vez se aleja más de esto último, y buscaremos reflejar esta situación no sólo por señalar lo negativo, sino para tratar de contribuir a que se trabaje en lograr un equilibrio entre economía turística y calidad de vida. Hay mucho que trabajar en este aspecto y como medio nos interesa colaborar en ello.