Informar hoy para formar el futuro

Con las entregas de coberturas periodísticas de eventos especiales, se busca que en los lectores germine una semilla de reflexión que posteriormente germine en un cambio y que ese cambio tenga un impacto en la sociedad.

Tal vez, en algún momento, le ha llamado la atención por qué un medio como Noroeste genera tanta información de algún evento en particular e insiste en destacarla en algunas de sus publicaciones y no hay que pensarlo mucho para dar una respuesta.

Así como la agenda de un medio de comunicación se llena de lo que cuenta sobre la realidad política, social y cultural, en la de Noroeste, se abren espacios para una cobertura especial para temas que tienen que ver con el futuro.

Ya en otras entregas les hemos explicado cómo un trabajo periodístico como el que hacemos contribuye a hacer ciudadanía y esa es una tarea que no dejaremos de insistir porque importa, para todos.

Ciudadanos que estén comprometidos con las reglas de convivencia social, que entiendan donde empiezan los límites de uno y terminan los del otro, que aprendan sobre el marco legal que rige a todos, y que identifiquen y adopten las condiciones naturales actuales y lo que se puede hacer para su conservación y mantenimiento.

Y es precisamente de esto último de lo que se quiere contar. Como hemos dicho, la agenda de un medio de comunicación, o al menos eso ocurre con Noroeste, se llena de peticiones de coberturas de diferentes tipos de eventos y en la medida de lo posible, se les da el espacio adecuado en las coberturas.

En ocasiones, hay posibilidades de acudir de manera presencial y dar la cobertura en nuestros términos y en otras, acordamos que hagan llegar el material documental y gráfico para darles su espacio en las diferentes plataformas.

Pero en donde sí se ha procurado que se garantice una cobertura especial, ha sido en los eventos relacionados con emprendimiento y con el cuidado al medio ambiente. Y tal vez se pregunten por qué.

Y la justificación no es nada complicada: porque se tratan de temas que tienen que ver con el futuro, no solo de nosotros, de los que vamos a dar cobertura o hacemos este diario, sino de la sociedad, y no solo de quienes son nuestros lectores, sino de quienes están aún lejos de los medios de comunicación.

El mundo se está redefiniendo de manera acelerada, con una nueva manera de ver la realidad, sobre todo de los jóvenes, y tenemos qué estar ahí presentes para contarles lo que está sucediendo.

Por eso, en nuestras páginas y espacios, dimos lugar a todo lo que se estaba desarrollando en el Festival INCmty, organizado por el Tecnológico de Monterrey en la capital de Nuevo León, en el que se juntaron especialistas y jóvenes para hablar y exponer sobre nuevas herramientas de producción, de convivencia, del aprovechamiento racional de los recursos y de negocios.

Un espacio como este contribuye a incentivar la creatividad al mismo tiempo que se crea conciencia sobre cómo el avance tecnológico sí puede avanzar de la mano de la conservación de los recursos naturales.

Y también, en nuestros espacios, dimos cobertura y cabida al foro Por un futuro sustentable, organizado por la Secretaría de Economía de Sinaloa, celebrado en las instalaciones del Centro de Ciencias de Sinaloa.

En él, se contó con la participación de especialistas que disertaron sobre temas de conservación que están relacionados con lo que más produce Sinaloa: los recursos del campo y los recursos del mar.

Y también, se abrió un espacio para reconocer a jóvenes que están desarrollando proyectos productivos cuyo sello es su vinculación a una nueva visión de desarrollo, la que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.

Sin duda, hay muchos espacios más que valen la pena de ponerles atención y la cobertura suficiente, pero como hemos dicho en estas páginas, hay otros temas que también ocupan lugar en la agenda diaria y resulta imposible estar en todos los lugares, al mismo tiempo.

Pero sí hay la disposición para que la innovación, el emprendimiento, el medio ambiente y la conservación tengan de manera frecuente un lugar entre las noticias que entregamos a los lectores, porque de a poco, incidirá en el entendimiento del futuro que se está fraguando.

En ocasiones, son contenidos que no tienen un impacto inmediato en la acción ciudadana, como ocurre con un escándalo político, con una tragedia social o un resultado deportivo, que genera en automático un sentir en la población.

Pero en la medida en que nos permitamos conocer lo que está sucediendo no para hoy, sino para el mañana, estaremos en la condición de entender lo que se viene y actuar en consecuencia.

Porque algo que nos han dejado los años recientes es que el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados y se transforma cuando aún no terminamos de asimilar lo que ha ocurrido.

Y ahí es donde importa el periodismo bien hecho, el que ayuda a entender nuestro entorno y a detectar las señales de los cambios que vienen. Y en Noroeste ahí queremos estar, a ayudar a contar y explicar lo que ocurre.

Vale la pena estarse informando de lo que hoy es noticia, pero también, es valioso que nos estemos informando y formando sobre cómo se está construyendo el futuro, y ahí queremos estar, con ustedes.