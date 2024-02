No somos nuevos en esto, y mucho menos nos asombramos o asustamos con cualquier detalle, pero sí no dejan de provocarnos indignación muchas cosas.

Hemos narrado en innumerables ocasiones que recibimos ataques de muchos frentes, no es nada nuevo, sabemos a qué nos dedicamos, cuál es nuestra misión y dónde estamos parados.

No deseamos destinar mucho espacio al tema, porque ya lo hemos expuesto en notas y en nuestra columna institucional, pero sí nos interesa hacer una reflexión sobre estos últimos días, o quizá meses.

Como usted sabe, como lector de Noroeste, desde el año pasado empezamos a documentar anomalías en el manejo financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Notas y reportajes todas perfectamente documentadas.

Esto ha derivado en algunos procesos penales en contra de directivos de dicha institución, que a su vez no solo se han ido demorando, sino que han significado hasta movilizaciones de trabajadores y alumnos de la propia Universidad, todo en medio de un contexto de crispación por parte de los directivos cuestionados... en fin, como hemos dicho unas líneas antes, todo de sobra conocido por ustedes nuestros lectores.

Por supuesto que, como en casi todos los reportajes que hemos documentado de malos manejos, de corrupción, y demás, siempre estamos al menos un poco preparados para los “coletazos” que sabemos que vamos a recibir en contra.

Claro, a nadie le gusta ser cuestionado y mucho menos exhibido, y menos en un medio de comunicación y con documentos probatorios de por medio.

En estos meses, hemos recibido críticas, ataques, amenazas veladas y abiertas, tanto a los periodistas como directivos de nuestra empresa.

Gran parte de lo anterior lo hemos documentado, no todo, porque tal vez no acabaríamos nunca, pero sí lo más fuerte. Por eso esta última semana nos vimos de nuevo en la necesidad de documentar los ataques que han recibido nuestros periodistas por parte de medios afines a la UAS, sobre todo los ataques de que han sido objetos nuestros periodistas más jóvenes, que son incluso estudiantes de la propia Universidad.

No quisimos pasarlo por alto, porque nos interesa que tanto los atacantes, pero sobre todo nuestros periodistas, muchos de ellos que apenas están formándonse profesionalmente con nosotros, se sientan respaldados y cobijados.

Esa siempre ha sido una de las máximas consignas de Noroeste: proteger, respaldar y cobijar a nuestros periodistas en situaciones de riesgo.

No es sencillo sacarlos de la zona de riesgo, pues es parte intrínseca de nuestra labor, aunque sí tomamos medidas para disminuir ese nivel de riesgo.

En este caso, documentamos los ataques contra dos de nuestros periodistas ante instituciones de defensa de la libertad de expresión y ante instancias penales, pues no queremos dejarlo pasar.

En Noroeste tenemos protocolos para proteger a nuestros periodistas desde hace más de 20 años.

Por ello que tomamos medidas de diferentes niveles, tan simples como evitar firmar los reportajes o notas que sabemos tendrán una repercusión que podría poner en peligro a nuestros reporteros, evitar que anden visibles en coberturas con auto rotulado, uniforme o gafete del medio, hasta sacarlos del Estado.

Un ejemplo de la protección a nuestros periodistas lo ponemos en práctica cuando no revelamos quienes son los que realizan las investigaciones de temas relacionados con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Partido Sinaloense, debido a decenas de ejemplos que nos han llevado a tomar estas decisiones.

Precisamente el ataque a nuestros periodistas más jóvenes en estos últimos días llegaron así: el primero durante un evento público en las afueras del Congreso del Estado, al que fue a darle cobertura uno de ellos, sin uniforme, y de lo que se aprovechó el conductor de un programa de RadioUAS, despotricando primero contra el medio, ante cientos de militantes universitarios, acusándonos de vendidos, de seguir órdenes de Gobierno y atacar a la Universidad por nuestras investigaciones, para después señalar a nuestro compañero como el representante del medio.

La acción por supuesto que puso a nuestro trabajador en peligro, por su exposición y señalamiento en medio de la horda arengada por los insistentes mensajes de odio.

Otro caso con nuestra compañera se dio por la constante advertencia de quienes dirigen las casas del estudiante, que obligan a “apoyar” las movilizaciones convocadas por la Universidad con carácter de obligatorio, so pena de ser expulsados si se niegan.

La situación cambió primero con exigencias y amenazas contra quien no comparte sus ideologías, hasta que tuvieron la certeza de que trabajaba en Noroeste. La joven fue constantemente vigilada, observada y hasta hostigada por el personal, buscando saber todos sus movimientos, entradas y salidas del lugar.

Lo peor continuó con la revelación de datos del alumno que fue expuesto primero en el Congreso, pues en programas radiales posteriores, de la misma forma, y tras mensajes de odio, se compartió en qué salón tomaba clases y a qué hora.

Además de la revelación de datos personales de nuestro director general, como el domicilio de vivienda y la exposición de sus bienes, a pesar de ser esto de carácter privado.

Los pseudoperiodistas se escudaron en que Noroeste recibe recursos públicos y que por eso era relevante revelar los datos.

Aún con todo esto, nuestra labor, como siempre, continuará siendo seguir informando y documentando todo mal manejo financiero que emane de instituciones públicas o que reciben dinero público, como en este caso la Universidad.

No nos amilanamos, pero no nos confiamos. Seguimos trabajando, pero estamos atentos. No podemos descuidarnos. Sin embargo nuestra labor no se ve mermada ni nos sentimos intimidados o tentados a dejar de denunciar.

Pero sí nos preocupa y nos indigna la situación, sobre todo en un contexto donde en México los ataques al periodismo son diarios y sin muchas consecuencias contra los atacantes.

Apenas hace unos meses, en septiembre pasado, la organización internacional Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presentó su informe sobre violencia contra la prensa en México para el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de junio 2023, y durante esos primeros seis meses del año pasado, dicha organización registró 272 agresiones.

“Esto equivale a una agresión cada 16 horas cometida este semestre en contra de periodistas y medios de comunicación”, alertó Artículo 19.

Las agresiones con mayor registro, dice el informe, fueron las intimidaciones y hostigamientos con 25 por ciento del total; seguidos del uso ilegítimo del poder público, 22.43 por ciento; y amenazas, 18.01 por ciento.

Por supuesto que lo alarmante es que entre estas agresiones destacan el asesinato de al menos tres periodistas y la desaparición de uno más.

Pero increíblemente, algo que llamó mucho la atención en ese informe de Artículo 19 es que desde 2017 la cobertura de mayor riesgo en México es aquella relacionada con corrupción y política, muy por encima incluso de lo relacionado con seguridad y justicia, lo cual incluye el crimen organizado.

Los números hablan por sí solos. Y es no sólo indignante, sino alarmante.