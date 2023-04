Siempre que nos responden, de manera institucional o de manera burda, con ataques directos o indirectos, con amenazas de frente o veladas, es porque estamos ‘pisando callos’, incomodando gente, enojando a alguien...

En el periodismo, como en muchas cosas en la vida, no es sencillo tomar decisiones... unas se complican más que otras, y, sobre todo, en muchas de ellas hasta nos queda duda de si las estamos tomando del modo correcto.

Y es que si se toman en cuenta solo los parámetros periodísticos y éticos pudiera no ser tanto problema, pues esas bases están ahí, son universales, las conocemos y las aplicamos... pero muchas veces hay algo más, pudiera ser sensibilidad, tacto, tono, es hasta difícil describirlo.

¿A qué nos referimos con esto y por qué lo traemos a colación? Pues porque esta semana, como cada cierto tiempo (por desgracia) sucede, nos hicieron llegar un video crudo, duro, dramático, violento... doloroso, pero que engloba una situación terrible que casi todos sabemos que existe: el abuso desde el poder.

Se trataba de un video donde un joven, que luego nos informaron era de una familia de jornaleros agrícolas de las que llega del sureste a trabajar al sur de Sinaloa, era golpeado de manera terrible por un policía de Escuinapa, con una tabla, cuando lo tenían esposado a la patrulla.

Al recibirlo y verlo, que aunque no lo crea muchos de nosotros ni siquiera podemos verlo completo por lo brutal de las imágenes, de inmediato sabemos que lo debemos publicar, tenemos que denunciarlo, máxime cuando confirmamos que es un video real y reciente, además de saber dónde fue y tener el número de patrulla.

Además se suma el contexto de que no es la primera vez que documentamos ese tipo de conductas policiales precisamente en ese municipio. Pues ya en julio de 2020 publicamos un caso similar y hasta escribimos al respecto en este espacio.

Pero aún así, nos llega un nuevo video y entra entonces el dilema de si debemos o no circular ese tipo de imágenes, o solo hacer la denuncia en texto describiendo el hecho grabado, o solo con una foto tomada del video, para no herir susceptibilidades en algunos lectores y, sobre todo, para no promover este tipo de contenidos violentos.

Luego de analizarlo entre los editores, tomamos la decisión de solo publicar un pequeño segmento del video, específicamente para basar la denuncia de una conducta no solo reprobable e inmoral, sino ilegal en toda la extensión de la palabra.

Así que armamos un texto, tomamos una imagen del video, y cortamos el video, que duraba 55 segundos, a solo 13 segundos, cuidando que ni en el segmento ni en la foto se viera la cara de la víctima. Y eso fue lo que publicamos.

Son de ese tipo de publicaciones que, pese a lo que pudiera pensarse de los medios, o de algunos medios, nosotros quisiéramos no tener que publicar nunca, no porque las quisiéramos esconder, sino porque deseamos llegar a un nivel donde eso no suceda, sin embargo, somos realistas y sabemos que tarde o temprano nos llegará a la Redacción un nuevo video y tendremos que correr de nuevo todo el proceso de esta dolorosa toma de decisiones.

Denunciamos porque aspiramos a que se investigue y se castigue el hecho, y esto sirva de ejemplo para que no vuelva a suceder.