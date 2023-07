contacto@noroeste.com / Suscríbete www.noroeste.com.mx/premium

“Las organizaciones de noticias, los medios de comunicación o las plataformas informativas dependen de las redes sociales para exponer su contenido; sin embargo, están desarrollando productos propios en diversas plataformas, como boletines, podcast, mensajes de texto y resúmenes noticiosos a través de WhatsApp y de otras aplicaciones”.

Apenas poco más de una década atrás, los medios de comunicación éramos solo de un tipo: periódico o revista si éramos impresos, o radio o televisión si eran electrónicos.

La información fluía a través de un solo canal para llegar a la audiencia, en nuestro caso a los lectores.

En la actualidad, todos los medios, para sobrevivir y estar al día, tenemos que ser multicanal, es decir, nuestros contenidos fluyen a través de diferentes canales, modos o plataformas.

Un noticiero que antes era solo de radio ahora lo transmiten con imagen por televisión, los periódicos tenemos sitios digitales, y todos, todos, tenemos redes sociales.

Ahora, la audiencia se informa de muy diferentes maneras, consume contenidos de manera casi permanente y está casi permanentemente en contacto con las redes como Facebook, Instagram, Twitter y demás.

Así que sí, todos los medios de comunicación tenemos ahora, además de nuestro canal principal, todos los adicionales.

Como todo, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, sus beneficios y sus costos, su trabajo extra y demás, pero es algo ineludible para los medios actuales.

En Noroeste tenemos dos grandes audiencias: los suscriptores del ejemplar impreso, sin cuya fidelidad no podríamos sobrevivir, y los lectores de nuestro sitio de noticias noroeste.com.

Al sitio acceden directamente, por buscadores o por redes sociales. Además está él consumo directo en redes sociales, principalmente Facebook, pero también Twitter e Instagram y más recientemente TikTok y hasta la nueva Threads.

De hecho aún son pocos los contenidos que compartimos a través de TikTok porque no producimos aún mucho en esa plataforma todavía, y en la nueva Threads pues prácticamente se comparte todo igual que en Facebook y Twitter, pues de hecho es muy parecida a esta última.

Pero también tenemos otros mecanismos para distribuir nuestros contenidos diariamente, como vía WhatsApp, o a través de mailing o correo electrónico en newsletter, alertas, resúmenes y algunos otros esporádicos.

Y seguimos pensando en innovar. De hecho los expertos recomiendan que no se debe apostar toda la distribución de información noticiosa a las redes sociales.

Hace poco, en abril de este año, se llevó a cabo el 24° Simposio Internacional de Periodismo Online, un programa del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin.

Ahí se abordó un tema de interés actual para nosotros: “Productos periodísticos para dejar de depender de las redes sociales”.

Y no, no es que vayamos a dejar las redes, lo que se deja claro por parte de los expertos reunidos es que las redes sociales no son ni deben ser lo único para distribuir la información generada por las empresas periodísticas.

En la reseña publicada por el Knight Center for Journalism in the Americas y Connectas Hub, resume: “Expertos reunidos en el ISOJ debatieron sobre el valor informativo que deben tener los productos que están creando los medios para distribuir sus noticias sin apego a las redes sociales. Las claves para que estos esfuerzos funcionen, explicaron, es el dinamismo y escucha atenta de las audiencias.

Para quienes buscan contenido noticioso, dice, abandonar la dependencia de las redes no es fácil. Por eso, los productos de divulgación que desarrollan los medios de comunicación o las organizaciones deben ofrecer contenido con alto valor informativo y ser dinámicas para adecuarse a la necesidad de su audiencia.

En el panel titulado Newsletters, podcasts, mensajes de texto, alertas automáticas: ¿las organizaciones de noticias están dejando de depender de las redes sociales?, estuvo David Cohn, director de estrategia y cofundador de Subtext, una plataforma de mensajes de texto, creada en 2019, que conecta directamente con suscriptores sin involucrar a las redes sociales ni el correo electrónico, y que tiene entre sus clientes a creadores de contenido, comercios, líderes y salas de redacción y medios.

“Debemos perfeccionar las herramientas para llegar al público, sin depender del algoritmo de las redes sociales”, afirmó Cohn, junto a Coleen O’Lear, jefa de curaduría y plataformas en The Washington Post; Zainab Shah, directora de Participación y Audiencia en The City; y Sarah Fisher, autora del newsletter Media Trends.

Zainab Shah compartió la experiencia del diario The City: “Nuestros boletines apuntan hacia un público que valora y reconoce la cercanía e información útil que puede ayudarles a resolver tareas cotidianas. Esos son los contenidos más apreciados en medio de la saturación informativa que estamos viviendo”, explicó.

Y coincidimos por completo. Nuestros boletines electrónicos, por ejemplo, son una muy cuidada selección de temas del día que sabemos son de utilidad y/o interés para nuestros lectores.

Otro detalle que rescata Shah, es la calidad. Esta debe ser la prioridad en cualquier producto informativo. “Si la meta es dar información al lector, la calidad del contenido es lo más importante. Lo tecnológico, el diseño, es siempre accesorio”.

Y nada más cierto que eso. La calidad, la credibilidad, la ética, la seriedad y el profesionalismo que nos caracteriza en Noroeste desde hace casi 50 años lo trasladamos por completo a cada tuit o a cada post en las redes sociales, y a cada boletín o resumen que hacemos llegar vía correo electrónico o vía WhatsApp.

Así como recientemente llegó la nueva red social Threads y de inmediato la adoptamos, así sabemos que continuarán surgiendo novedosas aplicaciones, redes o plataformas de distribución del contenido de noticias, le garantizamos que las iremos analizando y adaptando para usted, nuestro lector.