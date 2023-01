Una difícil, riesgosa y agotadora jornada

Un día largo el que vivimos los periodistas este jueves 5 de enero. Inició tempranísimo, de hecho en nuestro caso los primeros que nos alertaron fueron nuestros repartidores, los que entregan el periódico durante la madrugada en las casas de los suscriptores y los establecimientos. Ellos fueron los primeros que detectaron el movimiento de grupos armados por las calles de Culiacán y nos lo informaron.

Cuando se escribe una columna periódica para un medio, como este espacio, usualmente vamos pensando en la semana o días antes de qué tema vamos a hablar, adelantamos a veces algo de texto o todo, o en ocasiones la hacemos apenas uno o dos días antes, pero en general vamos planeando el tema por lo menos.

Sin embargo, hay sucesos que irrumpen en esa planeación y nos hacen redirigir lo que teníamos previsto escribir.

Esta semana pensábamos hablar con alegría de nuestro cierre de la campaña Sé un Rey Mago, de cómo habíamos cerrado el periodo vacacional y uno que otro detalle de la época, pero la realidad cruda y cruel nos golpea una vez más en nuestro estado y nos obliga a reflexionar en otro tenor, triste y preocupante, alarmante...

Otra vez vivimos un Jueves Negro, y ahora sí fue en todo Sinaloa, no solo en Culiacán como en 2019.

Minutos después nuestros periodistas de Seguridad y Justicia nos confirmaban los hechos y empezamos a informar al respecto.

Obviamente suspendimos y limitamos las actividades de reparto, pero para el personal de Redacción, la jornada larga y dura apenas empezaba.

Moverse con cuidado, a discreción, era la sugerencia casi orden para reporteros y fotógrafos, mientras que para editores era verificar información antes de publicar en el sitio (por la avalancha de material falso o sacado de contexto que se mueve en casos como éste), así como la consigna de informar para prevenir, con utilidad, pero tratando de no alarmar.

No es sencillo movernos en el terreno de cobertura en momentos como éste, somos pocos en realidad y no tenemos un entrenamiento avanzado para esto, nos movemos con nuestro instinto periodístico, pero sobre todo con nuestra experiencia, además de tratar de seguir lo más que se pueda nuestros protocolos.

Tuvimos incidentes, sí, uno de nuestros reporteros gráficos tuvo que resguardarse por unos momentos en una vivienda durante un recorrido en Culiacán, mientras que otro reportero se quedó por un rato “atrapado” entre dos zonas conflictivas.

En Mazatlán, donde menos experiencia tenemos en estos contextos, por lo menos nos ayuda el conocimiento que tenemos del terreno a cubrir, y que por el tamaño es más controlable, pero hubo zonas a donde simplemente no pudimos llegar en ambas ciudades: a las carreteras, a los aeropuertos, por ejemplo... solo podíamos acercarnos y reportábamos lo que podíamos hasta donde nos permitían llegar las corporaciones o las circunstancias, tratando en todo momento de no arriesgarnos tanto, que dadas las condiciones puede ser una falacia, pero tratamos de verlo así, para no paralizarnos.

Nuestro día inició a las 6:00 de la mañana y terminó más o menos 20 horas después para casi todo el personal editorial, pero solo por unas pocas horas paramos, pues al día siguiente, el viernes, volvimos a repetir la jornada todos, casi en horario similar, aplazando incluso los descansos para quienes les tocaba ese día.

Así es esto, a esto nos dedicamos, cuando la mayoría de la gente se resguarda en su casa, nosotros tenemos que ir en sentido contrario, hacia donde se registra el conflicto... ¿lo vale?, creemos que sí, es la naturaleza y la nobleza del periodismo, servir a la comunidad informando.

La clave en estas jornadas es mantener la cabeza fría para tomar decisiones, para saber a dónde y cómo movernos, no hacernos los héroes, pero tampoco replegarnos, ir equilibrando para estar lo más cerca pero con el menor riesgo posible, y lo logramos, pudimos documentar una buena parte de lo que ocurría, aunque por supuesto no todo, y lo mejor es que salimos sin raspones y con buen material.

El viernes iniciamos la cobertura concentrados primero en la información utilitaria, en la que la gente necesitaba para tratar de reanudar actividades: carreteras, aeropuertos, transporte urbano, transporte foráneo y condiciones de seguridad en general.

Por supuesto, estaba el lado del seguimiento al operativo, y luego de pensarlo y planearlo por unas horas, logramos armar una logística sencilla para movernos hacia la sindicatura de Jesús María, donde se generaron los hechos iniciales que detonaron la jornada violenta.

Teníamos que hacerlo, pues no estaba fluyendo información de esa zona, y lo hicimos con precaución, siguiendo lo más posible nuestros protocolos de protección.

Fuimos en caravana acompañados de defensores de derechos humanos y de otros colegas.

Documentamos todo lo que vimos y lo que la gente nos permitió, así como sus denuncias. Identificados plenamente como periodistas de Noroeste, nos permitieron recorrer la casa origen de los hechos. Lo hicimos con precaución, con autorización y con profesionalismo, viendo desde la perspectiva de una de las partes en conflicto y con el interés genuino de documentar esa parte.

En este tipo de coberturas a veces pudiera surgir duda de si debemos tomar un lado u otro, mas no debemos confundirnos: nos regimos por promover la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos, con base en eso tomamos nuestras decisiones de qué y cómo cubrir y publicar.

Por ahora nos queda una experiencia más de una jornada difícil, complicada, riesgosa y agotadora, que pese a la adrenalina que nos inyecta, esperamos no vuelva a repetirse.