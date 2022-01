Viejos novatos, lo que hoy somos

El periodismo es una profesión antigua, pero en constante renovación... los últimos 20 años, incluso los últimos 10, hemos vivido más cambios que tal vez en toda su historia anterior.

El periodismo es una profesión antigua, pero en constante renovación... los últimos 20 años, incluso los últimos 10, hemos vivido más cambios que tal vez en toda su historia anterior.

De hecho, en un informe del Tow Center for Digital Journalism, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, titulado The Platform Press: How Silicon Valley reengineered journalism, habla, por ejemplo, sobre la influencia de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y otras, en la difusión del periodismo y, por tanto, en el periodismo en general.

Ese informe, que no es de este año ni del anterior, sino de 2017 (claro que ha habido otros informes recientes, pero queremos señalar algo de este), llega a contar hasta 21 redes sociales, y precisa algo muy importante: dice que las redes están teniendo incluso un efecto mayor en el periodismo que el que supuso en su momento adoptar las ediciones digitales o hacer los sitios web de noticias, sobre todo para los que, como nosotros, venimos del papel y seguimos haciendo nuestro ejemplar impreso.

En un artículo al respecto publicado por el Observatorio de Cibermedios, que es una producción del Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, se establece que en el lapso de 20 años, el periodismo ha experimentado la enorme influencia de tres cambios significativos en los modelos de negocio y distribución:

El paso de lo analógico a lo digital

La web social

El predominio de los móviles, o teléfonos celulares

Y señala que: “Esta última fase, que aglutina a las otras dos, ha propiciado que las grandes empresas tecnológicas dominen el así llamado «mercado de la atención» (la publicidad) y ha forzado a las organizaciones de noticias a repensar sus procesos y estructuras”.

Pues bien, esta última parte es la que queremos comentarle hoy, porque como ya lo hemos señalado, en el día a día estamos malabareando con las noticias en tres pistas: el papel, la plataforma digital o sitio web, y las redes sociales... Y de manera constante adecuamos nuestros procesos y estructuras a las nuevas necesidades tecnológicas y de demanda de información.

Como parte de esto, también ya lo hemos dicho, tratamos de estar capacitándonos de manera constante para actualizarnos, y en estas últimas semanas, por ejemplo, hemos estado participando los editores en un seminario titulado Conecta: Periodismo para tus redes, del ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet) con el apoyo de Facebook Journalism Project, en el que participan periodistas de todo Latinoamérica.

Este mes en específico el módulo se titula Instagram para Periodistas, y hemos estado conociendo y aprendiendo sobre esta red social, que es digamos de las más nuevas, o más bien de las últimas que se han fusionado con el periodismo.

Y es que los periodistas conocemos y usamos las redes sociales, tenemos cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter y hasta de TikTok, pero una cosa es tenerlas de manera personal y otra muy diferente es explorarlas y explotarlas para presentar los contenidos que generamos...

En fin, hemos aprendido algunas cosas y hemos empezado a incursionar en Instagram con contenidos más trabajados, no solo con las fotos como lo veníamos haciendo.

Así que si tiene esta red social puede darle un vistazo a nuestra cuenta @noroestemx para que vea nuestros “pininos” en esta red.

Y es que a final de cuentas somos un medio viejo, pero a la vez somos novatos, porque tenemos plataformas nuevas, redes que explorar, y no tememos incursionar, experimentar, probar... todo con el objetivo de conquistar lectores, de llevar nuestros contenidos a mayores horizontes.



No al silencio

En el periodismo serio, profesional y ético sabemos que no debemos callar, de hecho no podemos ni debemos... el silencio nos condenaría y nos sepultaría.

Por eso esta semana que pasó dijimos de nuevo “no al silencio” y nos unimos a la movilización nacional de periodistas en protesta por el asesinato de tres colegas en México en menos de 15 días en este arranque de año.

Sabemos de la violencia contra periodistas, la hemos padecido a lo largo de más de 40 años de manera recurrente, la hemos denunciado y lo seguiremos haciendo, por eso nos mantenemos firmes en la exigencia de justicia y fin a la impunidad en los casos de agresiones a periodistas, pero sobre todo en el cese de ellas.

Desde que se anunció la movilización nos unimos en su promoción, le dimos cobertura y participamos en ella: reporteros, fotógrafos y editores de Noroeste en Culiacán y en Mazatlán nos solidarizamos con la protesta y acudimos a manifestarnos junto con compañeros de otros medios.

Tal vez no haya servido de mucho para que las autoridades se activen en la protección a la labor periodística, pero a nosotros sí nos sirve hacer visibles los casos, para nosotros mismos y para la ciudadanía.