Se necesita también, y mucho, del apoyo de la ciudadanía, principalmente en cuestiones de velocidad y no conducir bajo el consumo de alcohol o algún enervante. El respeto a los demás es muy importante, son días de disfrutar no de discutir, hay que respetar los espacios, cuidarlos, no dejar la basura en los sitios de recreo.

La Semana Santa ya inició y prácticamente todos los municipios arrancaron los operativos de seguridad, ñen los que un ejército de elementos de las diversas corporaciones están listos para cuidar a los vacacionistas. Las autoridades estatales han anunciado que estarán atentas a través del número 911 para atender cualquier emergencia que se llegue a presentar. De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, prácticamente tenemos 58 playas, 49 zonas de río, 60 balnearios y 11 centros ceremoniales a lo largo del estado, donde estarán brindando apoyos. Las corporaciones municipales también harán lo propio para asegurar que los ciudadanos puedan visitar sus sitios favoritos en santa paz. El objetivo, claro, es lograr un saldo blanco. Por eso el trabajo de los ayuntamientos se realiza en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Coordinación Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros cuerpos de rescate y voluntarios. Eso es por parte de las autoridades, pero los ciudadanos tienen que hacer lo suyo. Se necesita también, y mucho, del apoyo de la ciudadanía, principalmente en cuestiones de velocidad y no conducir bajo el consumo de alcohol o algún enervante. El respeto a los demás es muy importante, son días de disfrutar no de discutir, hay que respetar los espacios, cuidarlos, no dejar la basura en los sitios de recreo. Asegurar bien su casa si va a salir fuera de la ciudad. Déle una checada a su unidad, para que no le dé sorpresas en el camino. Disfrute estos días, no los sufra.