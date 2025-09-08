Son más de cinco décadas de sentirnos acompañados por la sociedad sinaloense y de saber que también nosotros vamos a su lado, acompañándola en las buenas y en las malas.

Hoy, 8 de septiembre, en Noroeste cumplimos 52 años de existencia, al ser fundado en Culiacán en 1973 y posteriormente ser replicado en Mazatlán a partir de 1979.

Son más de cinco décadas de sentirnos acompañados por la sociedad sinaloense y de saber que también nosotros vamos a su lado, acompañándola en las buenas y en las malas.

Y es un acompañamiento consciente y profesional, pensado para realmente informar con aporte a nuestro estado, sin amarillismo, sin morbo y siempre con responsabilidad.

No en balde sabemos que hemos conseguido edificar la confianza de los sinaloenses, y es esa confianza la que no podemos defraudar.

Por eso mantenemos el compromiso con el que nacimos: informar con responsabilidad.

Ya lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, el 8 de septiembre de 1973, en el primer ejemplar de Noroeste se leía en el titular: “Compromiso con Sinaloa”, el compromiso entendido como una responsabilidad.

No han sido pocos los avatares ni las dificultades que hemos padecido en éstas décadas, pues el espíritu combativo con el que nacimos ha sido nuestro sello y a veces también nuestra “cruz”, ya que a veces nos hace llegar a padecer en lo financiero el precio de un periodismo crítico e independiente.

Pero estos 52 años nos han enseñado que no podríamos ser de otro modo, nuestro espíritu fundacional se sostiene en la ética, la responsabilidad, el compromiso, la independencia... todo ello por nuestros lectores, con quienes estamos eternamente agradecidos.