Mientras se toma la decisión sobre algunas de las propuestas de proyectos que contribuyan a mejorar la movilidad, las autoridades de Sinaloa podrían empezar por dar atención a un servicio que impacta en miles de familias. Es fácil comprobar su estado actual y no debería ser complicado impulsar los ajustes adecuados.

En Sinaloa, se han hecho intentos por elaborar proyectos que busquen mejorar la movilidad que se tiene en algunas de sus ciudades, pero hasta ahora, solo han quedado en ideas que no han ido más allá de los anuncios.

Junto con los proyectos, anunciados por autoridades y por organizaciones civiles, se ha hablado del futuro ideal que se visualiza para las ciudades, donde sean menos los vehículos particulares que se movilicen y más un transporte público eficiente que atienda las necesidades de los usuarios.

Pero hasta ahora, los proyectos no han caminado, no se han concretado, no se les ha dado el visto bueno y sobre todo, no ha encontrado eco en el espacio donde se deciden los recursos presupuestales a ejercer.

Y mientras eso no ocurra, la pirámide de la movilidad seguirá estando con peatones en que cada vez se hace más complicada su movilidad. El transporte público sigue operando como cuando las ciudades eran más pequeñas y menos la demanda.

Los usuarios, trabajadores y estudiantes, en su mayoría, siguen lidiando casi a diario por rutas que rápido se llenan de usuarios, de unidades en las que ya no cabe más y con camiones que tardan en pasar mientras la demanda se acrecenta.

Ante esas condiciones, los proyectos de movilidad tendrán poco impacto si no se acompañan de medidas, ya, para mejorar la calidad del servicio del transporte urbano que se está ofreciendo en las ciudades.

La demanda cada vez más es creciente y el servicio se mantiene como si las ciudades no cambiaran, lo que tiene hasta ahora un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que dependen de él.

Mientras se toma la decisión sobre algunas de las propuestas de proyectos que contribuyan a mejorar la movilidad, las autoridades de Sinaloa podrían empezar por dar atención a un servicio que impacta en miles de familias. Es fácil comprobar su estado actual y no debería ser complicado impulsar los ajustes adecuados.