Bueno para Venezuela, malo para el mundo

El ataque y el arresto de Nicolás Maduro es una gran noticia para millones de venezolanos, sobre todo para los que se encuentran en el exilio, pero no para el resto del mundo que observa a Donald Trump convertirse en el policía del mundo.

Sin autorización del Congreso de los Estados Unidos y por sus pistolas, Trump decidió acabar a golpe de misiles con la dictadura de Nicolás Maduro, que mantenía a Venezuela en medio de una degradación económica y social sin precedentes, y que había provocado una crisis migratoria en América y Europa.

Las reacciones de la comunidad internacional son una muestra de la polarización del mundo en dos bloques: los regímenes totalitarios como Rusia, Irán, Cuba y líderes de izquierda como Evo Morales y Gustavo Petro, quienes salieron a condenar el ataque unilateral decidido por Trump.

En el otro extremo se encuentran los líderes de derecha como el argentino, Javier Milei, quien ha salido a celebrar los ataques como si se tratara de una gran fiesta de la libertad.

En medio, esperando el desenlace de los acontecimientos, la mayoría de los países europeos guardan silencio, limitándose a expresar el apoyo a sus connacionales que viven en Venezuela.

A México la noticia lo tomó dormido, en el sentido literal de la palabra, aunque debería de ser hora de despertarse, literalmente, porque un Trump convencido de que puede resolver los problemas del mundo a balazos, podría voltear para acá en cualquier momento.