Las fechas recientes, con accidentes viales en zonas urbanas y peatones que perdieron la vida, habla de la urgencia de que las autoridades antepongan el tema de la movilidad y de la seguridad vial ante cualquier otro proyecto. De no hacerlo, Sinaloa seguirá registrando muertes fatales ante la indolencia de las autoridades, porque está en sus manos evitarlas.

Los últimos días el año ha estado enmarcado, al menos en Sinaloa, de accidentes viales donde los peatones han resultado víctimas, algunas de ellas fatales, ante la falta de una correcta planeación de cómo deben funcionar las vialidades

Es cierto que conforme crecen las ciudades, se necesitan de avenidas que permitan una mayor fluidez del tránsito de vehículos automotores; pero en esa búsqueda de ampliar las vías de comunicación, las autoridades han sido omisas respecto a las necesidades que tienen los peatones.

Primero, y lo más importante, es que ante ese entorno en el que se construyen más y más avenidas, poco se ha hecho para contar con un transporte público moderno y suficiente para atender la demanda creciente de la mayoría de la población.

Luego, casi nada se hace para que quienes no tengan vehículos, cuenten con mecanismos seguros para que al cruzar esas calles y avenidas, no pongan en riesgo sus vidas. Y no, los puentes peatonales no deben ser la opción para garantizar la seguridad de los usuarios.

Y después, una educación vial todavía con limitaciones donde algunos de quienes usan algún tipo de vehículo, poco saben del respeto a los reglamentos viales y como consecuencia están los accidentes en los que se vuelven protagonistas.

Qué bueno que las autoridades en Sinaloa se preocupen por ampliar las vialidades que permitan comunicar de una manera más eficiente y rápida puntos extremos de las ciudades.

Pero si se cree que el acumular kilómetros cuadrados de pavimento y millones de pesos en las inversiones, el fracaso de la seguridad vial seguirá latente.

