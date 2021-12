Calma tensa

La consulta popular no es “vinculante”, lo que en términos legales quiere decir que no importa el resultado que se obtenga, los votos a favor o en contra no pueden determinar si se construye o no la planta en un sitio protegido por las leyes ecológicas mexicanas.

Las autoridades juegan con fuego en Ahome, donde la consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la construcción de la planta de amoniaco de Topolobampo llegó a ponerse tan tensa que pudo terminar en enfrentamientos. En lugar de buscar una solución al conflicto o algunas maneras de quitarle presión al enfrentamiento, parece que las autoridades federales, estatales y municipales se empeñan en alimentar el conflicto. Ayer se realizó por fin la anunciada consulta y al mismo tiempo grupos de personas manifestaron su inconformidad con la construcción de la polémica planta, a la que consideran un riesgo al medio ambiente. La consulta popular no es “vinculante”, lo que en términos legales quiere decir que no importa el resultado que se obtenga, los votos a favor o en contra no pueden determinar si se construye o no la planta en un sitio protegido por las leyes ecológicas mexicanas. Sin embargo, las autoridades buscan un clavo ardiente de dónde agarrarse y quieren que la consulta pública les de las razones morales que no encuentran en otro sitio para construirla. Los activistas cerraron la carretera entre Los Mochis y Topolobampo para mostrar su rechazo a la construcción de la planta y algunos contingentes se plantaron frente al lugar donde se realizaba la consulta. Desde ahí lanzaron consignas en contra de la construcción de la planta, mientras funcionarios como el Alcalde Gerardo Vargas Landeros, acudían a votar a favor de la existencia de la planta. También apareció por ahí el ex Gobernador Mario López Valdez, uno de los primeros promotores de la planta. Esperemos que el conflicto no siga creciendo y que las autoridades encuentren una manera de solucionar un conflicto que ellos mismos crearon.