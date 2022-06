Cárteles, denominación de origen

A veces el lenguaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador puede llegar a ser incomprensible en cuanto a los temas de seguridad del país, la política de no confrontación parece más abonar la semilla que otros gobiernos sembraron con el dejar ser dejar pasar de los movimientos del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico en México.

Podríamos partir de que el Presidente es un hombre bien intencionado y lo que quiere es que no corra más sangre de la que corrió con el inicio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa y continuó con Enrique Peña Nieto, pero lo que estamos viendo es un país que está perdiendo su capacidad de asombro ante la postura de este Jefe del Ejecutivo nacional.

Ayer el Mandatario aseguró que cuando existe un grupo dominante en un estado hay menos homicidios, ya que dicho grupo no tiene competencia por lo tanto, según su óptica, hay menos enfrentamientos y por ende menos asesinatos.

Y dejar de lado las petición de combatir la estigmatización, puso a Sinaloa y Durango como ejemplo, donde existen cárteles con el nombre de los estados.

“Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”, dijo durante su conferencia mañanera.

El Presidente refutó que sea una “paz pactada’’, como le preguntó una reportera.

Mientras, ayer por acá en las redes sociales circulaban imágenes de alrededor de 30 hombres fuertemente armados en al menos nueve camionetas, a la altura de Las Brisas, en el municipio de Guasave.

A eso se suma que en mayo en la autopista de Rosario a Escuinapa, agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos momentáneamente por un convoy de hombres armados, quienes viajaban a bordo de varias unidades, con armas largas, chalecos y equipo táctico.

Y durante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, una unidad de reporteros fueron detenidos por sujetos armados.