Cada quien está en su derecho, legítimo, de someterse a cualquier tipo de cirugía que le haga sentirse mejor que como está. Pero un elemento básico a tomar en cuenta es que se debe verificar que los centros cuenten con la verificación médica necesaria.

Las cirugías estéticas han ido en aumento no solo en México, sino a nivel global, y se requiere de la contribución de todos para que ese tipo de servicios cuenten con las normas sanitarias suficientes y la calidad profesional necesarias para llevarlas a cabo.

Y esa debería ser la norma y no la excepción ante los procedimientos que se llevan a cabo, pues ha habido casos en que los pacientes se han expuesto al riesgo de perder la vida.

En las semanas recientes, en Culiacán y en Mazatlán, dos mujeres jóvenes han perdido la vida después de someterse a una cirugía estética en clínicas que promueven los procedimientos a través de esquemas que facilitan sus pagos.

Tras el primer caso, ocurrido en Culiacán, las autoridades de la Secretaría de Salud se comprometieron a revisar los establecimientos donde se ofrecen cirugías estéticas para verificar que se cumpliera con la normatividad.

Pero apenas unas semanas después, otro hecho similar se ha presentado, ahora en Mazatlán, donde una joven mujer falleció en una estética donde la inyectaron en los glúteos.

Y si bien, cada persona está en su derecho en someterse a procesos que le ayuden a mejorar su apariencia física y hacerla sentir bien, lo que no hay derecho es que se permita la operación de establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias correspondientes, incluyendo la calidad de los implantes que se colocan.

Tras estos hechos, urgen que la Secretaría de Salud en Sinaloa tome cartas en el asunto, actúe y sancione a quienes no cumplan con las normas sanitarias. La vida no puede arriesgarse de esa manera, menos si prevalece la permisividad para que centros quirúrgicos no autorizados continúen operando.