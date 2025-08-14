Cuidar el turismo

Las estrategias de seguridad que se han implementado en ciertos periodos vacacionales o de mayor afluencia han permitido generar confianza en quienes lo visitan, pero ha sido una lucha a contracorriente hacia afuera, donde permanece el estigma de lo que es Sinaloa y sus diferentes regiones.

En medio de la crisis de seguridad que vive Sinaloa a casi un año, una de las actividades que ha podido resistir en la entidad, a diferencia de otras, ha sido el turismo que se atiende sobre todo en Mazatlán.

Y sí, no hay que negar que ciertas regiones del Estado son las que más han resentido la crisis generada por la confrontación de facciones del crimen organizado y la población ahí se siente insegura por lo que sigue ocurriendo.

Pero también, hay que destacar que otras zonas no han sido tan golpeadas por esos hechos violentos y también hay que mencionarlo, porque se necesita.

La alerta de viaje que ha emitido Estados Unidos por el riesgo de “terrorismo” hacia Sinaloa es una medida que el Gobierno de ese país está obligado a emitir para la protección de sus ciudadanos.

Y ha recurrido al concepto de “terrorismo” después de que bajo la nueva administración, el Gobierno declarara como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, donde se incluyen varios de México, entre ellos el de Sinaloa.

Esas alertas, que se han hecho desde hace muchos años, ha puesto a la entidad en las advertencias y lo va a seguir haciendo, con sus excepciones, como las recomendaciones de poder visitar la zona turística de Mazatlán o la zona de Topolobampo y Los Mochis.

Ante esas consideraciones externas, lo que queda para las autoridades de Sinaloa y para los prestadores de servicios turísticos, es hacer todo lo posible para cuidar al turismo y que sus experiencias de viaje les permita reafirmar que sus estancias en sitios como Mazatlán no son como las pintan afuera.

Desde luego, habrá que mantener las tareas de seguridad, que es la base de todo. Pero sobre todo, habrá que seguir haciendo sentir cómodos a quienes llegan a esta región. Y ahí, está el reto.