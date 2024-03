Incluso los residentes están expuestos a la fuerza de las olas y las corrientes marinas, por eso no basta el esfuerzo de los elementos de rescate, sino el cuidado que cada quien tenga de su persona y de quienes dependen de su tutela.

En periodos de vacaciones es muy reconfortante dejar la rutina diaria y tomar un periodo de relajación que nos permita desterrar la tensión del ajetreo diario del trabajo y las obligaciones.

Sin embargo, dejar la zona de confort que da la serie de hábitos que no suponen un riesgo, por lo aprendido que los tenemos, entraña adentrarnos en actividades de entretenimiento que pueden resultar peligrosas si no estamos acostumbrados a realizarlas.

Es muy importante que a donde vayamos a disfrutar los días de asueto atender las indicaciones de los cuerpos de Protección Civil y elementos de rescate.

Esto se refleja en Mazatlán a solo unos días de iniciar el periodo vacacional de Semana Santa.

La madrugada del lunes, en el puerto mazatleco, los cuerpos de un hombre y una mujer de entre 30 y 40 años, salieron a flote y fueron arrojados por las olas hacia la playa.

Esto se suma al cierre de semana del Escuadrón de Salvamento Acuático con 15 rescates de personas con vida.

Sobre el elemento marino, ya el Alcalde de Mazatlán advirtió sobre todo a los visitantes de otras regiones del país que tomen precauciones ante las vicisitudes del mar.

“Son personas que vienen de fuera que están hospedados y que se les hace fácil meterse a las playas a medianoche y no conocen las corrientes y no conocen el tema de la playa, ... si a veces nosotros mismos, no cualquiera se la sabe, entonces sí es riesgoso, pues lamentable”.

El sábado 16 de marzo y luego de un mes de preparación y reforzamiento en conocimientos de rescate en el mar, primeros auxilios y otros temas de importancia para ser aplicados en caso necesario durante la próxima Semana Santa, concluyó la certificación de salvavidas de centros de hospedaje y balnearios con la participación de elementos de la Policía Acuática, Protección Civil Municipal, Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, Bomberos Mazatlán, Cruz Roja y 96 elementos salvavidas particulares en un simulacro a escala real en la zona de Olas Altas.

