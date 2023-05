El tiempo apremia porque los diputados tendrían que aprobar ‘fast track’ para que el Gobierno del Estado empiece con los pagos de los certificados de depósito que reciban los productores al entregar su cosecha a las bodegas, y que éstos no demoren más de cinco días.

El Gobierno estatal ha anunciado su esquema de comercialización del maíz, con la compra de 500 mil toneladas del grano, que en teoría iniciaría el domingo.

Ayer, en su conferencia Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que pedirá al Congreso del Estado una reforma a la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

Esto para garantizar que el esquema funcione sin ningún tipo de freno o dificultad para los productores.

No sabemos si esto tendría que haberlo hecho primero antes de garantizar la compra del grano porque el gasto que se hará es muy fuerte, son, de acuerdo a cifras del mismo Gobernador, 3 mil 500 millones de pesos.

La idea es que ese dinero pueda autorizarse sin incurrir en actos que puedan después ser vistos como observaciones.

Ayer mismo, anunció que se hizo llegar a los diputados de la 64 Legislatura, a quienes exhortó a dar celeridad en su trámite legislativo para que pudiera autorizarse esta misma semana.

El tiempo apremia porque los diputados tendrían que aprobar “fast track” para que el Gobierno del Estado empiece con los pagos de los certificados de depósito que reciban los productores al entregar su cosecha a las bodegas, y que éstos no demoren más de cinco días.

Si esto no sucede, ya podemos imaginar el enojo de los productores, que por un lado no tendrán la cantidad que pedían por tonelada de maíz, y por otro, metería de nuevo presión al conflicto si no hay pagos.

De acuerdo a la lógica del Mandatario estatal, hoy hacen una primera lectura y puedan dictaminar pasado mañana.

Lo que pide el Gobernador al Congreso es un “fast track” legislativo, que pasaría de no haber oposición al esquema de comercialización.

Esperemos lo mejor para que el modelo funcione, pero también, esperamos que no se pongan en riesgo recursos sin un análisis adecuado.