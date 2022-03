Quienes gobiernan, han asumido que sus proyectos siempre serán los que la sociedad necesita, como la pavimentación de calles, la construcción de parques, la inauguración de inversiones. Y sí, tal vez son servicios necesarios. Pero no imprescindibles, como lo es el de los servicios de salud.

La crisis sanitaria que generó la pandemia del Covid-19 dejó en evidencia las deficiencias del sistema de salud alrededor del mundo y México no ha sido la excepción. Las instalaciones hospitalarias no estuvieron a la altura de lo que la población requería, pero no ha sido una situación nueva.

Al menos en México, quienes deben acudir a un servicio público de salud, saben la odisea por la que deben atravesar para ser atendidos y tener, de manera oportuna, un diagnóstico y un tratamiento adecuado para ser sanado.

La capacidad de los centros médicos siempre está superada por la demanda de servicios de salud y ocurre tanto en las grandes ciudades como en los pequeños poblados.

Consultas limitadas, horarios restringidos, medicina totalmente básica, cuando la llega a haber, servicios de laboratorio y de estudios inexistentes, consultas de especialidad prácticamente inalcanzables y sobre todo, como consecuencia de todas estas limitaciones, diagnósticos que no son oportunos.

Y este sector ha sido al que menos atención se le ha prestado y el que más descuido tiene en el País, y en Sinaloa. Y representa para los pacientes un costo adicional a las cuotas que pagan para ser derechohabientes.

Está bien que los gobernantes aspiren a dejar un sello en las comunidades que gobiernan, con grandes obras, vistosas y lustrosas, pero por encima de ello, debería priorizarse el bienestar de la sociedad. Que hasta ahora no lo han hecho, si sigue habiendo usuarios endeudándose para poder tener un mínimo de atención en su salud. Y eso pasa en Sinaloa. Y ocurre en México.