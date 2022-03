México ya no puede ni debe ser un país de desaparecidos. Las cifras de la incidencia delictiva no deben servir para festinar algo que no se ha hecho. Deben servir para atender la inseguridad del País. Y tareas por resolver hay muchas, entre ellas, la de los desaparecidos.

Sin cuerpo no hay delito, esa es la sentencia de uno de los reportajes publicados por Noroeste en el mes de enero, a propósito de las desapariciones.

Se trata de un fenómeno de la violencia en México, que ya se ha producido en otros países y que se ha acrecentado en los años recientes en el País.

Un desaparecido no tiene un estatus oficial en las cifras del Gobierno. Un desaparecido no está desaparecido hasta que la autoridad recibe la denuncia y considera que cumple con la condición de desaparecido. Mientras, no hay delito.

Y un desaparecido tampoco entra en las cifras del homicidio porque no se tiene la certeza de qué ha pasado con la víctima. Mientras, no hay delito.

Y que no haya delitos resulta conveniente. Para el Estado mexicano, en cualquiera de sus niveles, porque no debe lidiar con un caso que se suma a las estadísticas que terminan demostrando que la política de seguridad es un fracaso.

Y para el crimen organizado también. Si hay un desaparecido no hay delito y quien lo comete, podrá seguir delinquiendo porque sabe que así como la justicia no va por él cuando delinque, menos lo hará cuando no hay algo qué reclamarle.

Sin cuerpo no hay delito y eso no significa que la política de seguridad del Estado mexicano está funcionando. Al contrario, potencializa su fracaso porque aún no se sientan las bases para que la sociedad confíe en él y se acerquen a denunciar.

Porque hay una cifra negra sobre este delito que para el Estado todavía no llega a ser delito: por cada denuncia que se interpone y que se reconoce por las autoridades, hay otras dos que se mantienen en silencio.

México ya no puede ni debe ser un País de desaparecidos. Las cifras de la incidencia delictiva no deben servir para festinar algo que no se ha hecho. Deben servir para atender la inseguridad del País. Y tareas por resolver hay muchas, entre ellas, la de los desaparecidos.