En las ciudades de Sinaloa abundan los cartelones y mantas donde se pide el regreso de alguna persona desaparecida, hay puentes peatonales tapizados principalmente buscando a mujeres jóvenes y la pregunta es cuántas familias más están sufriendo la incertidumbre de no saber el paradero de su hijo, hija u otro familiar.

Tomó un taxi y no regresó, salieron a cenar y no han aparecido, fue a ver un empleo y no saben nada de ella, lo bajaron del auto y se lo llevaron.

Son breves explicaciones que expresan familiares de personas desaparecidas en Sinaloa y, sobre todo en Mazatlán.

El miércoles, decenas de personas, entre familiares, compañeros de escuela y amigos marcharon sobre la Avenida del Mar de Mazatlán para exigir se regrese sano y salvo a Jesús Guzmán Medina, alumno de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Occidente, y al señor Francisco Osuna Ruiz.

De acuerdo con familiares, la semana pasada salieron a cenar y ya no volvieron.

Y la impunidad galopante con llamadas amenazantes o peticiones de dinero a cambio de regresar al ausente, peticiones que muchas veces resultan otro modo de aprovecharse de la desesperación de los familiares.

Tan solo en Mazatlán, en el año han desaparecido 67 personas y solo cinco han sido localizadas con vida.

Casi el 93 por ciento de los casos de desaparición que se presentan en el puerto no han sido localizados de ninguna manera, ya sea con vida o sin vida, actualmente hay 62 personas que aún están siendo buscadas.

Se ha reseñado la baja en las cifras de homicidios en el estado, sin embargo, la cifra de desaparecidos ha aumentado casi al doble, atendiendo a aquella frase seudojurídica “sin cuerpo no hay delito”.

Resulta cómodo para las autoridades procuradoras de justicia desligarse de la problemática de las desapariciones forzadas de personas, acogiéndose al aforismo latino “nulla poena sine crimine”, el cual define que la imposición de una pena exige la previa realización de la conducta sancionada como delito en la ley penal.

Entonces, al no encontrar a las personas desaparecidas se consideran como ausentes y aun con denuncia por desaparición no hay elementos para configurar un delito.

Mientras tanto, los ciudadanos indefensos siguen saliendo a las calles sin saber si volverán a sus hogares.