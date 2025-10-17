Desaparición que duele aún más

Ahora es en el puerto el caso que viene a arrojar de una toda la vulnerabilidad en la que se hallan las mujeres buscadoras, esas madres, abuelas, esposas, hijas o hermanas de las personas que han sido privadas de la libertad en medio de una guerra intestina del narcotráfico.

Con más de 2 mil desapariciones registradas el último año en Sinaloa, podría pensarse que una más no hace diferencia, pero esta semana, la privación de la libertad de una mujer rastreadora vino a echar abajo las esperanzas de que la situación en el estado se encamine a la mejoría.

María de los Ángeles Valenzuela buscaba a su papá y uno de sus primos, por eso se unió a los colectivos de búsqueda en Mazatlán.

Su privación de la libertad, ocurrida el 14 de octubre en la colonia Salvador Allende, ha cimbrado al sector del activismo que se ha formado en torno a todo el fenómeno de las desapariciones no sólo en Mazatlán o en Sinaloa, sino en todo el País.

No en vano se han levantado todas las alertas, pues su caso no es el primero en el estado; ya han desaparecido y asesinado a dos madres rastreadoras en años anteriores, una en Culiacán y otra en Elota.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, la organización Artículo 19 y los colectivos de búsqueda se unen al reclamo de que el Gobierno de Sinaloa, las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación y todas las autoridades involucradas coordinen de manera urgente las acciones necesarias para que la activista sea encontrada con vida.

El reclamo es justo y es urgente.